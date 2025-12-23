Pronostici Camerun-Gabon: marcatori e tiri in porta

Pronostici Camerun-Gabon: una partita assai più complicata del previsto per i camerunensi. Ecco quali sono le nostre scelte

Non è un debutto semplice quello del Camerun contro il Gabon in Coppa d’Africa. Una nazionale completamente nel caos per via degli scontri che ci sono stati dentro la federazione, con due liste di convocati differenti.

Sì, caos totale e questo non ha aiutato nessuno in questa fase di preparazione. Parliamo di una delle squadre più forti del continente africano e che ha vinto per ben cinque volte questa competizione nel corso della propria storia. Insomma, una big che, contro il Gabon potrebbe anche faticare. Certo, poi rimane comunque favorita perché ha dei calciatori che in qualsiasi momento possono indirizzare il match. E crediamo che, alla fine, la vittoria dovrebbe arrivare. Comunque, andiamo a vedere insieme quelli che sono i possibili calciatori decisivi. Anche perché, un altro dato statistico, il Camerun nelle ultime cinque partite di debutto nella Coppa d’Africa non ha mai perso.

Pronostici Camerun-Gabon, le scelte

Completerà il tridente offensivo Mbeumo, centravanti del Manchester United. Potrebbe anche essere impiegato alle spalle delle punte, in ogni caso ha una maglia da titolare assicurata. Due gol nelle ultime sette partite giocate (quattro nelle ultime 9) può essere l’uomo in più di questa nazionale. Ci si aspetta il guizzo, la giocata. Ci si aspetta sempre una mano per superare i diretti avversari. Insomma, una rete ci può serenamente stare.

Almeno una conclusione nello specchio della porta ce l’aspettiamo da Bouanga, attaccante del Los Angeles FC. Un giocatore che incredibilmente trova la porta con estrema regolarità. Un uomo che sì, può trovare i pali in almeno un’occasione. Così, come almeno un tiro nello specchio, tornando al Camerun, lo potrebbe sicuramente fare Etta Eyong, centravanti del Levante. Segna poco, c’è da dirlo, ma ha forza fisica e qualità aeree che gli permettono anche di trovare in acrobazia o in elevazione il pallone.

Quindi, recap: Mbeumo marcatore plus e Etta Eyong over 0,5 tiri in porta plus hanno un valore su GoldBet di 4,29 volte la posta. Non c’è ancora la quota di Bouanga tiro in porta, ma si può inserire, qualora voleste anticiparvi, come almeno tre conclusioni totali che ha un valore di 1,53 volte la posta. In totale, quindi, con questa opzione, la multipla vale 6,56 volte la posta.