Pronostici Burkina Faso-Guinea Equatoriale: marcatore e tiri in porta

Pronostici Burkina Faso-Guinea Equatoriale: c’è una squadra che nei tre scontri diretti precedenti non ha mai preso gol. Ecco le scelte

Ha raggiunto la semifinale tre volte negli ultimi quindici anni il Burkina Faso in questa manifestazione. Diciamo, non è una squadra favoritissima per arrivare in fondo ma sicuramente è una di quelle che si fa rispettare.

Contro la Guinea Equatoriale, inoltre, almeno per quanto riguarda lo storico esistente tra queste due formazioni, dovrebbe arrivare una vittoria. Sì, nei tre scontri diretti che ci sono stati il Burkina Faso non ha mai perso (una vittoria e due pareggi) e non ha nemmeno subito gol. Inoltre si presenta a questa sfida dopo una serie di quattro vittorie consecutive che dimostrano come questa squadra stia vivendo un buon momento di forma fisico e mentale. E tutto questo ci aiuta a scegliere gli uomini decisivi.

Pronostici Burkina Faso-Guinea Equatoriale: le nostre scelte

Dango Outtara del Brentford non solo è uno dei migliori della sua squadra in Premier League, ma è sicuramente anche l’uomo dal quale questa nazionale ci si aspetta di più. Tre gol in campionato per lui – che non sono chissà quale bottino – ma sempre prestazioni che non sono mai scese sotto la sufficienza. Parliamo quindi di un giocatore che in Patria, o per meglio direi in questa manifestazione, può in qualunque momento fare la differenza.

La punta centrale del Burkina Faso sarà Bertrand Traore, centravanti del Sunderland. Da uno come lui – che gioca sempre in Premier e quindi è abituato a ritmi diversi – ci aspettiamo almeno due conclusioni dentro lo specchio della porta.

Quindi: Outtara marcatore plus su GoldBet ha un valore di 2,80 volte la posta, mentre Traore over 1,5 tiri in porta plus, su Bet365, ha un valore di 2,10 volte la posta.