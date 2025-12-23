Pronostici Algeria-Sudan: marcatore e tiri in porta

Pronostici Algeria-Sudan: la qualità è in abbondanza dentro una squadra che parte con le stigmate della favorita. Le nostre scelte

Ci sono poche squadre in Africa che possono contare sulla qualità in tutti i reparti dell’Algeria. Soprattutto in attacco. E, contro il Sudan, la sensazione è che potrebbe anche finire tanti a poco.

Di certo, Mahrez e compagni, non hanno nessuna intenzione di toppare al debutto. Si sa, nei gironi a quattro partire con una vittoria è senza dubbio quasi un timbro al passaggio del turno. E contro il Sudan, ribadendo il concetto, di problemi non è che ce ne dovrebbero essere chissà quanti. Per questo motivo, le nostre scelte sugli uomini che possono trovare il gol oppure calciare verso lo specchio della porta, ricadono tutti sulla squadra che ha un certo Zidane in porta. Sì, proprio lui, il figlio di Zizou.

Pronostici Algeria-Sudan, le nostre scelte

Amoura è la punta di un 4-2-3-1 che come detto prima ha tantissime qualità. L’attaccante del Wolfsburg, prima di partire verso l’Africa, ha lasciato il segno nelle ultime due partite di Bundesliga con due gol e un assist. Gol e assist anche nell’ultimo match – l’amichevole contro lo Zimbabwe – in nazionale. Sta bene, mentalmente e fisicamente. Dà garanzie. Insomma, è un giocatore che non possiamo non scegliere.

Anis Hadj Moussa è uno dei talenti più brillanti dell’Algeria. Nel Feyenoord sta facendo benissimo, tant’è che ha attirato le attenzioni di molte squadre europee. Un giocatore, classe 2002, che sta crescendo in maniera esponenziale e che vuole continuare ad alzare il proprio livello. Quindi occhio a due conclusioni dentro lo specchio della porta. Una conclusione dentro lo specchio, invece, ce l’aspettiamo sicuramente da Mahrez.

Quindi: Amoura marcatore plus su GoldBet ha un valore 2,80 volte la posta. Al momento in nessun bookmaker sono disponibili le quote per quanto riguarda i tiratori in porta. Ma noi il nostro consiglio ve l’abbiamo dato e sul fatto che non possano essere titolari ci sono pochi dubbi.