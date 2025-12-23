I pronostici di martedì 23 dicembre: Coppa d’Africa, League Cup, Primeira Liga e Afc Champions League

I pronostici di martedì 23 dicembre, si gioca in League Cup, Primeira Liga portoghese, Afc Champions League e Coppa d’Africa

I quarti di finale di League Cup si concludono stasera con la partita tra Arsenal e Crystal Palace: chi raggiungerà il Chelsea in semifinale? Il Crystal Palace nonostante la cessione del suo calciatore migliore, Eze, passato proprio ai Gunners, ha disputato un’ottima prima parte di stagione ma sta chiudendo il 2025 in affanno: quattro sconfitte nelle ultime otto partite, due nelle ultime tre in cui è rimasto senza vittorie.

L’Arsenal al contrario non conosce sosta e nell’ultimo periodo sta anche recuperando parecchi calciatori importanti che erano stati fermi per infortunio. E così nonostante un probabile turn over tipico di questa competizione, i Gunners partono favoriti per la vittoria.

I pronostici sulle altre partite

In Coppa d’Africa c’è tanta curiosità intorno al debutto della Nigeria, nazionale dotata di un attacco potenzialmente devastante con calciatori come Osimhen e Lookman, ma che fatica a trovare equilibrio. Le partite in programma oggi sono DR Congo-Benin, Senegal-Botswana, Nigeria-Tanzania e Tunisia-Uganda.

Si gioca anche la Champions League asiatica, ci sono due partite in cui i gol dovrebbero arrivare puntuali: Al Sadd-Al Ahli Dubai e Al Ittihad-Nasaf.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X + OVER 1,5 in Nigeria-Tanzania, Coppa d’Africa, ore 18:30

Vincenti

SENEGAL (in Senegal-Botswana, Coppa d’Africa , ore 16:00)

(in Senegal-Botswana, Coppa d’Africa ore 16:00) TUNISIA (in Tunisia-Uganda, Coppa d’Africa, ore 21:00)

(in Tunisia-Uganda, ore 21:00) ARSENAL (in Arsenal-Crystal Palace, League Cup, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Al Ittihad-Nasaf , Afc Champions League, ore 19:15

, Afc Champions League, ore 19:15 Senegal-Botswana , Coppa d’Africa, ore 16:00

, Coppa d’Africa, ore 16:00 Arsenal-Crystal Palace, League Cup, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Al Sadd-Shabab Al Ahli Dubai , Afc Champions League, ore 17:00

, Afc Champions League, ore 17:00 Fenerbahce-Besiktas, Super Lig, ore 18:30

Comparazione quota totale (gol + over): 9.56 GOLDBET ; 9.89 SNAI; 9.56 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• 2 + NO GOL in Vitoria Guimaraes-Sporting CP, Primeira Liga, ore 21:45