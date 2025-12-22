Pronostico Tunisia-Uganda: sesta marcia già inserita

Tunisia-Uganda è una gara della prima giornata di Coppa d’Africa: pronostico, probabili formazioni e dove vederla

La Tunisia spera di non uscire presto dalla Coppa d’Africa, così com’è successo nell’ultima edizione quando non ha superato il girone. Una squadra, quella tunisina, che non ha comunque quelle grandi individualità che l’hanno quasi sempre contraddistinta. Però, contro l’Uganda, c’è una storia dietro molto importante.

Ed è questo: una striscia perfetta, un record importante. Su cinque incroci altrettante vittorie tra queste due formazioni. E anche i gol segnati sono a favore dei tunisini: sedici quelli fatti in 5 partite, solamente uno quello subito. Certo, è dal 2017 che non si incrociano ma l’Uganda, in questo periodo, non è che abbia avuto questo scatto grosso in avanti. Si rimane sempre lì, nel limbo. C’è anche una fase d’avvicinamento importante per la Tunisia a questa manifestazione e soprattutto le qualificazioni al Mondiale: nove vittorie e un pareggio che hanno fatto staccare il pass per il torneo del prossimo anno senza nemmeno subire un gol. Qualcosa di unico, qualcosa che mette in evidenza quelle che sono le qualità tattiche, oltre che difensive, di una nazionale che per tradizione può comunque dire la propria. Ecco perché questa partita ci pare abbastanza indirizzata e decisa. E sotto nel nostro pronostico vi diciamo come potrebbe andare a finire.

Come vedere Tunisia-Uganda in diretta tv e streaming

La sfida Tunisia-Uganda, gara valida per la prima giornata di Coppa d’Africa, è in programma martedì 23 dicembre alle ore 21. Così come succede ormai da due edizioni a questa parte, i diritti di questa manifestazione li ha acquisiti Sportitalia che manderà le partite in diretta tv in chiaro sul canale 60 del digitale terrestre. In streaming, invece, i match in questione si potranno vedere collegandosi allo stesso sito della televisione.

Il pronostico

Tunisia vincente dentro un match con una sola squadra a segno. Ve lo abbiamo detto prima, sotto il profilo difensivo parliamo di una formazione quasi perfetta e che vuole soprattutto stavolta superare il turno in Coppa d’Africa. Partire con il piede giusto è importante.

Le probabili formazioni di Tunisia-Uganda

TUNISIA (4-3-3): Dahmen; Valery, Talbi, Bronn, Abdi; Sassi, Skhiri, Mejbri; Sliti, Mastouri, Saad.

UGANDA (4-2-3-1): Magoola; Sibbick, Capradossi, Obita, Kayondo; Aucho, Semakula; Mato, Okello, Ssemugabi; Mukwala.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-0