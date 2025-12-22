Pronostico Sudafrica-Angola: si parte subito con uno scontro diretto

Sudafrica-Angola è una partita valida per la fase a gironi della Coppa d’Africa e si gioca lunedì alle 18:00: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

Il Sudafrica sembra avere tutte le carte in regola per dare filo da torcere all’Egitto di Momo Salah nella battaglia per il primo posto in questo raggruppamento, in cui ci sono anche Angola e Zimbabwe. I Bafana Bafana sono arrivati terzi due anni fa, nell’edizione andata in scena in Costa d’Avorio, assurgendo a rivelazione della manifestazione. I rigori furono fatali nella semifinale con la Nigeria e sempre dagli undici metri arrivò il successo nella finalina con la Repubblica Democratica del Congo.

Da allora il Sudafrica si è qualificato agevolmente per questa Coppa d’Africa ma soprattutto è riuscito a staccare il pass per i Mondiali nordamericani, vincendo il proprio girone davanti alla ben più quotata Nigeria (successivamente eliminata ai playoff). Insomma, gli uomini guidato dal ct belga Hugo Broos non possono essere sottovalutati. Nel 2024 subirono a malapena un solo gol nella fase ad eliminazione diretta ed anche stavolta potrebbero fare male grazie alla loro organizzazione di gioco ed ai contropiedi veloci. La stragrande maggioranza dei sudafricani milita nei principali club del proprio paese, Mamelodi Sundowns ed Orlando Pirates: in pochi giocano in Europa, tra questi c’è l’attaccante Lyle Foster, centravanti del Burnley (Premier League).

Sudafrica che dunque è atterrato in Marocco con qualche certezza in più rispetto ad un’Angola reduce dal flop nelle qualificazioni ai prossimi campionati del mondo.

Le Antilopi Nere sono arrivate quarte nel loro girone, dietro a Capo Verde, Camerun e Libia, un fiasco che ha fatto passare in secondo piano il primo posto nel gruppo di qualificazione a questa Coppa d’Africa. Rispetto al Sudafrica, i giocatori angolani sono decisamente più conosciuti in Europa. In attacco il ct Patrice Baumelle si affida, tra gli altri, a Nzola del Pisa e a Luvumbo del Cagliari mentre a centrocampo uno dei più interessanti è Nteka del Rayo Vallecano. In difesa troviamo altre conoscenze del calcio italiano come Gaspar del Lecce e Rui Modesto dell’Udinese.

Come vedere Sudafrica-Angola in diretta tv e in streaming

La sfida tra Sudafrica e Angola, in programma lunedì alle 18:00, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro da Sportitalia (canali 60 e 560 del digitale terrestre o 5060 per chi utilizza il decoder Sky), l’emittente che ha acquisito i diritti sulla Coppa d’Africa. Sportitalia garantirà anche la diretta streaming, sempre gratuita, attraverso il proprio sito.

Il pronostico

Grande equilibrio nei precedenti tra queste due selezioni, che dal 2008 si sono affrontate quindici volte (5 vittorie per il Sudafrica, 4 pareggi e 4 successi angolani). I Bafana Bafana sono leggermente davanti nelle quote dopo l’ottima figura nelle qualificazioni mondiali ma potrebbe essere una partita più equilibrata del previsto: l’Angola non si arrenderà facilmente in una gara in cui il numero dei gol complessivi dovrebbe essere inferiore a tre.

Le probabili formazioni di Sudafrica-Angola

SUDAFRICA (4-2-3-1): Williams; Mudau, Sibisi, Mbokazi, Modiba; Sithole, Mokoena; Moremi, Mbule, Appollis; Foster.

ANGOLA (4-4-2): Dominique; Modesto, Buatu, Carmo, Fortuna; Luvumbo, Show, Maestro, Milson; Nzola, Dala.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1