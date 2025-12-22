Pronostico Senegal-Botswana: una partita senza storia

Senegal-Botsawa è una gara della prima giornata di Coppa d’Africa: pronostico, probabili formazioni e dove vederla

Ci sono due soli scontri diretti tra queste formazioni nel corso della storia. Entrambi nel 2014. E, in entrambe le occasioni, il Senegal ha vinto contro il Botsawa non subendo nemmeno un gol. Sì, è passato tanto tempo, ma in generale, le cose non sono cambiate. Parliamo di due Nazionali che in questa Coppa d’Africa partono senza dubbio con obiettivi totalmente diversi.

Impossibile non inserire tra le favorite per la vittoria finale la squadra che ha vinto nel 2021 questa manifestazione. E che viene inoltre dalla vittoria più larga della propria storia proprio nell’ultima amichevole giocata, quella contro il Kenya: otto a zero e un ulteriore segnale clamoroso di quanto davanti, ma non solo, in generale, può fare questa squadra. Il Senegal quindi non ha particolari bisogno di presentazioni. Una Nazionale che vuole vincere al debutto e che senza dubbio vincerà senza particolari problemi. Su questa partita abbiamo davvero poco da raccontare.

Come vedere Senegal-Botsawa in diretta tv e streaming

La sfida Senegal-Botsawa, gara valida per la prima giornata di Coppa d’Africa, è in programma martedì 23 dicembre alle ore 16. Così come succede ormai da due edizioni a questa parte, i diritti di questa manifestazione li ha acquisiti Sportitalia che manderà le partite in diretta tv in chiaro sul canale 60 del digitale terrestre. In streaming, invece, i match in questione si potranno vedere collegandosi allo stesso sito della televisione.

Comparazione quote

La vittoria del Senegal è quotata 1.20 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL, invece, ha un valore 1.42 su Goldbet e Lottomatica e 1.40 su Snai.

Il pronostico

Senegal vincente e senza nemmeno prendere gol. Una vittoria anche larga, con almeno due reti di scarto.

Le probabili formazioni di Senegal-Botsawa

SENEGAL (4-3-3): Mendy; Koulibaly, Douf, Camara, Seck; Ciss, Sarr, Gueye; Mane, Mbaye, Jackson.

BOTSAWA (4-3-3): Kgosipula; Leinanyane, Velaphi, Gaolaolwe, Johnson; Ditsele, Mohutsiwa, Sesinyi; Seakanyeng, Boy, Orebonye.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 2-0