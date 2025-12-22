Pronostico RD del Congo-Benin: gol con contagocce

RD del Congo-Benin è una gara della prima giornata di Coppa d’Africa: pronostico, probabili formazioni e dove vederla

Le ultime cinque partite del Congo, che inizia questa Coppa d’Africa leggermente favorito contro il Benin, hanno sempre regalato meno di tre gol. Diciamo che in generale è una cosa normale vedere poche reti quando si affrontano formazioni africane che sì, possono essere molto all’avanguardia sotto il profilo tattico e fisico, ma lì davanti, tutte, fanno fatica.

C’è un altro dato che ci spinge a dire che questa partita sarà priva di emozioni e riguarda il Benin: le ultime sette partite che questa nazionale ha giocato sono state vinte “a zero” dalla squadra che ovviamente è riuscita a sbloccare il match. In poche parole, se cercate emozioni forti è meglio guardare un’altra partita. Qui si parla di un match già bloccato di suo, visti i numeri e le statistiche, e che mette in palio subito dei punti decisivi per il passaggio del turno.

Il Benin viene inoltre da due sconfitte di fila, quindi la fase di avvicinamento non è che sia stata delle migliori per questa squadra. Mentre il Congo si presenta a questo primo importante appuntamento forte di cinque vittorie di fila. Anche questi dati per ovvi motivi devono essere presi in considerazione per fare un quadro completo della questione. Quindi ovvio che il Congo possa partire davvero con il piede giusto in questa manifestazione.

Come vedere RD del Congo-Benin in diretta tv e streaming

La sfida RD del Congo-Benin, gara valida per la prima giornata di Coppa d’Africa, è in programma martedì 23 dicembre alle ore 13:30. Così come succede ormai da due edizioni a questa parte, i diritti di questa manifestazione li ha acquisiti Sportitalia che manderà le partite in diretta tv in chiaro sul canale 60 del digitale terrestre. In streaming, invece, i match in questione si potranno vedere collegandosi allo stesso sito della televisione.

Il pronostico

Congo vincente dentro una gara da meno di tre reti complessive. Non può che finire in questo modo la partita in questione.

Le probabili formazioni di RD del Congo-Benin

RD DEL CONGO (4-3-3): Mpasi-Nzau; Wan Bissaka, Tuanzebe, Mbemba, Masuaku; Mukau, Moutossamy, Sadiki; Elia, Bakambu, Mbuku.

BENIN (4-3-3): Dandijnou; Ourou, Verdon, Tjani, Kiki; Olaitan, Dodo, Imourane; Tosin, Mounie, Aloko.

