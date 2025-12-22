Pronostico Nigeria-Tanzania: mai successo nella storia

Nigeria-Tanzania è una gara della prima giornata di Coppa d’Africa: pronostico, probabili formazioni e dove vederla

Nel corso della loro storia Nigeria e Tanzania si sono incrociate cinque volte e mai, gli “ospiti”, hanno avuto la meglio su Osimhen e compagni. E la storia non è una cosa che si dimentica, la storia rimane lì, per essere offerta a tutti.

La Nigeria ha la buona possibilità di partire con una vittoria in questa manifestazione a differenza di quanto successo due anni fa quando al debutto perse per uno a zero complicando i piani. Poi è arrivata comunque in finale, ma dare lo start con una sconfitta non è mai il massimo. Inoltre, a conferma che parliamo di due squadre molto diverse sotto tutti gli aspetti (l’attacco nigeriano è sicuramente uno dei più forti di tutta la manifestazione ed è in grado in qualsiasi momento di fare la differenza) le ultime quattro affermazioni della Nigeria sulla Tanzania sono arrivate senza che la squadra poi ovviamente vincente subisse un gol.

Anche in questo caso potrebbe finire in questo modo, ovviamente. Per due fattori: la forza difensiva dei padroni di casa, in primis, ma anche la mancata forza offensiva della Tanzania che solamente contro il Kuwait, nelle ultime quattro partite giocate, ha trovato il gol. Ma ha comunque perso.

Come vedere Nigeria-Tanzania in diretta tv e streaming

La sfida Nigeria-Tanzania, gara valida per la prima giornata di Coppa d’Africa, è in programma martedì 23 dicembre alle ore 18:30. Così come succede ormai da due edizioni a questa parte, i diritti di questa manifestazione li ha acquisiti Sportitalia che manderà le partite in diretta tv in chiaro sul canale 60 del digitale terrestre. In streaming, invece, i match in questione si potranno vedere collegandosi allo stesso sito della televisione.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Senegal è quotata 1.20 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL, invece, ha un valore 1.42 su Goldbet e Lottomatica e 1.40 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

L’attacco del Senegal farà la differenza in questa partita. Per la Tanzania non ci sarà nulla da fare. Quindi una vittoria semplice per Osimhen e compagni, che la dovrebbero anche sbloccare (nonostante molto spesso il primo tempo finisca in parità) già nei primi 45′ di gioco.

Le probabili formazioni di Nigeria-Tanzania

NIGERIA (4-3-3): Nwabali; Osay, Ogbu, Bassey, Zaidu; Onyedika, Nidid, Iwobi; Chuckwueze, Osimhen, Lookman.

TANZANIA (4-4-2): Suleiman; Job, Mwamnyeto, Hussein, Msindo; Salum, Miroshi, Habibu, Suleiman; M’Bomwa, John.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 3-0