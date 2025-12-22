Pronostico Napoli-Bologna: il fattore decisivo è l’entusiasmo

Napoli-Bologna è la finale di Supercoppa Italiana: pronostico, probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

Alla fine è venuta fuori la finale più “giusta”, quella tra il Napoli campione d’Italia e il Bologna che si è preso la Coppa Italia. L’ultimo atto della Supercoppa vede di fronte due squadre che si sono affrontate poco tempo fa in campionato, al Dall’Ara, in un match nel quale la squadra di Italiano ha fatto partire una mezza crisi azzurra, risolta poi in poco tempo.

Riuscirà il Napoli di Conte a prendersi una rivincita? La questione è molto semplice: sarà, almeno questa è la sensazione, molto più complicato di quanto visto contro il Milan. In quel caso la prestazione negativa di De Winter ha permesso a Hojlund di fare il bello e il cattivo tempo. Gli emiliani, invece, hanno vinto ai rigori contro l’Inter dimostrando anche di saper soffrire durante il 90minuti. Nel secondo tempo soprattutto i rossoblù hanno avuto delle grosse difficoltà. Ma le hanno superate. Non ci pare un Napoli comunque in formissima. Non ci sembra un Napoli schiacciasassi che, in altre situazione, avrebbe potuto avere la meglio senza grosse difficoltà. Quindi sarà una finale da gustare e da vedere.

Il Bologna – che non avrà Bernardeschi per infortunio – ha sicuramente entusiasmo. Il sogno di regalare alla città un altro trofeo in pochi mesi spinge gli uomini di Italiano a dare qualcosa in più. E poi, ricordando il risultato del Dall’Ara – due a zero e una partita dominata – il tecnico ha fatto vedere di essere in grado di imbrigliare i top azzurri. Passerà tutto dall’attenzione difensiva: Lucumi è in palla, Miranda a sinistra può fare male, e davanti Castro è un giocatore importante. Anche le assenze di Conte potrebbero fare la differenza. Insomma, nonostante tutto, il Bologna pare leggermente avvantaggiato.

Come vedere Napoli-Bologna in diretta tv e streaming

La sfida Napoli-Bologna, gara valida per la finale di Supercoppa Italiana, è un’esclusiva Mediaset. Il match in questione si potrà vedere in maniera del tutto gratuita su Italia 1, il canale scelto per la diretta. Anche in streaming si potrà seguire collegandosi sul sito SportMediaset.it oppure su Infinity.

Il pronostico

Diamo fiducia al Bologna per quello che vi abbiamo raccontato prima. Come vincente torneo, visto che il match si potrebbe anche chiudere di nuovo ai rigori. La sensazione, durante i 90, è che entrambe possano trovare la via della rete.

Le probabili formazioni di Napoli-Bologna

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Neres, Elmas; Hojlund.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Heggem, Lucumi, Miranda; Moro, Pobega; Orsolini, Fabbian, Cambiaghi; Castro.



POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-2