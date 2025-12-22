Pronostico Mali-Zambia: vittoria e qualificazione in discesa

Mali-Zambia è una partita valida per la fase a gironi della Coppa d’Africa e si gioca lunedì alle 15:00: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

Nel gruppo del favoritissimo Marocco, che per la prima volta ha l’onere e l’onore di ospitare un’edizione della Coppa d’Africa, il Mali – almeno sulla carta – non dovrebbe avere problemi a chiudere (almeno) al secondo posto ed a qualificarsi alla fase ad eliminazione diretta. Le Aquile sono di gran lunga più forti rispetto alle altre due selezioni sorteggiate in questo raggruppamento, Comore e Zambia, potendo contare anche su una tradizione solida nella manifestazione continentale. Finalista nel 1972, la selezione maliana ha raggiunto gli ottavi di finale nelle ultime due edizioni e stavolta ha l’obbligo di arrivare quantomeno ai quarti.

La stella di questo Mali è il centrocampista del Tottenham Bissouma, che il ct Tom Saintfiet ha convocato nonostante sia ancora alle prese con dei problemi fisici ed abbia giocato una sola partita dallo scorso agosto: verrà valutato giorno per giorno.

In attacco non manca chi vede la porta: Sinayoko e Doumbia hanno segnato 4 gol a testa in Ligue 1, rispettivamente con Brest ed Auxerre, ma Saintfiet si affida anche a Nene del Fenerbahçe, giocatore versatile che può svariare su tutto il fronte offensivo. A centrocampo spicca Lassana Coulibaly, che sta facendo bene in Serie A al Lecce ed è titolarissimo anche nella sua nazionale. Dal Mali, insomma, è lecito aspettarsi qualcosa di più: bisognerà sicuramente fare meglio rispetto alle qualificazioni mondiali, terminate con un desolante terzo posto dietro a Ghana e Madagascar.

Nella campagna alla prossima rassegna iridata ha fatto addirittura peggio lo Zambia, arrivato solamente quarto nel proprio girone. I Chipolopolo non hanno brillato neppure nelle ultime edizioni della Coppa d’Africa: dallo storico ed indimenticabile trionfo del 2012 non sono più riusciti a superare la fase a gironi. Il giocatore più rappresentativo è l’attaccante del Leicester, Patson Daka, autore di tre gol durante le qualificazioni ai Mondiali.

Come vedere Mali-Zambia in diretta tv e in streaming

La sfida tra Mali e Zambia, in programma mercoledì alle 15:00, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro da Sportitalia (canali 60 e 560 del digitale terrestre o 5060 per chi utilizza il decoder Sky), l’emittente che ha acquisito i diritti sulla Coppa d’Africa. Sportitalia garantirà anche la diretta streaming, sempre gratuita, attraverso il proprio sito.

Il pronostico

Il Mali non dovrebbe fallire l’appuntamento con i tre punti contro lo Zambia, selezione ha rimediato ben 9 sconfitte nelle ultime 10 partite. Le Aquile, che hanno più qualità e fisicità, indirizzeranno verosimilmente la qualificazione in una gara da meno di tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Mali-Zambia

MALI (4-2-3-1): Samassa; W. Coulibaly, Camara, Fofana, Dante; Sangaré, Dieng; Doumbia, L. Coulibaly, Nene; Sinayoko.

ZAMBIA (4-3-3): Mulenga; Banda, Chanda, Musonda, Hamansenya; Tembo, Simukonda, Kangwa; Phiri, Daka, Sakala.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0