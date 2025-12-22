Pronostico Egitto-Zimbabwe: si tocca la doppia cifra

Egitto-Zimbabwe è una gara della prima giornata di Coppa d’Africa: pronostico, probabili formazioni e dove vederla

La squadra che ha conquistato il maggior numero di Coppe d’Africa – sette volte – che punta a tornare a vincerla dopo il 2010. Inizio agevole per l’Egitto in questa manifestazione che ieri al debutto ha visto la vittoria del Marocco, padrone di casa e altro serio candidato all’affermazione finale. Da questa squadra, tutti, si aspettano una risposta.

Lo Zimbabwe torna in Coppa dopo lo stop del 2023 per interferenze del governo nella federazione. Secondi nel proprio girone di qualificazione, i Guerrieri hanno cambiato allenatore a novembre affidandosi a Marinica: diciamo che la fase di avvicinamento non è stata delle più serene, delle più tranquille. Parliamo infatti di una squadra che è tra le meno accreditate alla vittoria finale. Una squadra che rischia di essere subito eliminata.

Le differenza tecniche sono enormi e le conosciamo tutti. L’Egitto ha davvero dei giocatori in rosa che sono importanti visto che giocano nei maggiori campionati europei. Inoltre, negli ultimi nove scontri diretti, Salah e compagni non hanno mai perso e hanno vinto gli ultimi sei. Quindi pure questo ci indica che tutto pende verso gli egiziani.

Come vedere Egitto-Zimbabwe in diretta tv e streaming

La sfida Egitto-Zimbabwe, gara valida per la prima giornata di Coppa d’Africa, è in programma lunedì 22 dicembre alle ore 21. Così come succede ormai da due edizioni a questa parte, i diritti di questa manifestazione li ha acquisiti Sportitalia che manderà le partite in diretta tv in chiaro sul canale 60 del digitale terrestre. In streaming, invece, i match in questione si potranno vedere collegandosi allo stesso sito della televisione.

Comparazione quote

La vittoria dell’Egitto è quotata 1.35 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL, invece, ha un valore 1.40 su Goldbet e Lottomatica e 1.40 su Snai.

Il pronostico

Egitto vincente dentro un match con una sola squadra a segno. Lo Zimbabwe nelle ultime sei partite giocate non ha mai segnato per primo e stavolta non dovrebbe proprio segnale. Gara indirizzata.

Le probabili formazioni di Egitto-Zimbabwe

EGITTO (4-3-3): El Shenawy; Hany, Rabia, Ibrahim, Hamdi; Fathy, Ateya, Zizo; Salah, Marmoush, Trezeguet.

ZIMBABWE (4-3-3): Chepezeze; Murwira, Garanaga, Hadebe, Lunga; Nakamba, Fabisch, Musona; Chirewa, Dube, Maswanishe.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 2-0