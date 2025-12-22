Pronostico Athletic Bilbao-Espanyol: prima volta in stagione

Athletic Bilbao-Espanyol è una gara della diciassettesima giornata della Liga e si gioca lunedì: dove vederla, formazioni, pronostico

Sulle montagne russe dall’inizio della stagione. E si sa, ad un certo punto viene il voltastomaco. L’Athletic Bilbao non riesce in nessun modo a dare continuità alla sua stagione e non è mai riuscito a prendere due vittorie di fila nel corso dell’anno.

Discontinuità, ma forse con il Natale alle porte è arrivato il momento di scartare un regalo e vincere un vero e proprio scontro diretto per la zona Europa. L’Espanyol è una delle squadre che ha fatto meglio nel corso di questa stagione della Liga: trenta punti, quinto posto in classifica, e salvezza ormai raggiunta da un pezzo. Da adesso in poi in casa catalana solo divertimento e la testa libera dai pensieri potrebbe senza dubbio portare a qualcosa di davvero importante.

Rimanendo però dentro la qualità delle due rose, quindi parlando di tecnica e non di una situazione mentale, è evidente che il Bilbao abbia delle individualità migliori che, se s’accendono, possono fare la differenza. Parliamo di Nico Williams ad esempio che, per via di qualche problema fisico, ha saltato la prima parte di stagione. Ma è il momento di riprendersi la scena. E poi, c’è da dire, che per l’Espanyol il campo basco è una specie di tabù: negli ultimi cinque scontri diretti sono arrivate quattro sconfitte. Per l’Athletic, quindi, è arrivato il momento di prendersi due vittorie di fila dopo quella di Coppa.

Come vedere Athletic Bilbao-Espanyol in diretta tv e streaming

La sfida Athletic Bilbao-Espanyol, gara valida per la sedicesima giornata della Liga spagnola, è in programma lunedì alle 21. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Comparazione quote

La vittoria dell’Athletic Bilbao è quotata 1.82 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL, invece, ha un valore 2.10 su Goldbet e Lottomatica e 2.00 su Snai.

Il pronostico

Bilbao vincente e che, per la prima volta in questa annata, si prenderà due vittorie di fila. Accorciate le distanze con l’Espanyol in quello che è un vero e proprio scontro diretto per un posto in Europa.

Le probabili formazioni di Athletic Bilbao-Espanyol

ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1): Simon; Areso, Lekue, Paredes, Boiro; Ruiz de Galarreta, Jauregizar; I Williams, Sancet, N Williams; Berenguer.

ESPANYOL (4-4-2): Dmitrovic; El Hilali, Calero, Cabrera, Romero; Jofre, Gonzalez, Exposito, Milla; Fernandez, K Garcia.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 2-1