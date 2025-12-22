Pronostico Arsenal-Crystal Palace: Arteta vuole tutto

Arsenal-Crystal Palace è una partita dei quarti di finale di EFL Cup: dove vederla, probabili formazioni e pronostico

Passerà il Natale in testa alla classifica l’Arsenal di Arteta dopo la vittoria sull’Everton. Una squadra, quella londinese, in corsa su tutti i fronti e che di certo non vuole mollare in nessuna manifestazione.

La semifinale di Carabao Cup passa dal Crystal Palace, una squadra oggettivamente stanca che ha giocato già sei partite in questo mese di dicembre e che non è sicuramente pronta a sostenere questi ritmi così importanti. La vittoria di due trofei in questo 2025 non solo ha portato gioie, ma anche impegni europei che mai prima d’ora erano stati affrontanti. Insomma, anche il fattore fisico, contro una truppa che sa come si gioca sempre e che ha la possibilità di fare delle rotazioni importanti nel corso del match, possono fare la differenza.

Andare in semifinale significa essere a un passo dal titolo. Significa essere poi vicini alla conquista di un trofeo importante. Quindi crediamo che questo match possa dare ulteriore vitalità ad una formazione bella da vedere, vincente, e che punta davvero a vincere tutto in questa annata. No, non si vuole lasciare nulla al caso.

Come vedere Arsenal-Crystal Palace in diretta tv e in streaming

La sfida Arsenal-Crystal Palace è in programma martedì alle 21. In Italia al momento nessuno ha i diritti della Coppa di Lega inglese quindi non ci sarà nessuna possibilità né di vedere il match in tv e nemmeno in streaming.

Comparazione quote

La vittoria dell’Arsenal è quotata 1.55 su Lottomatica e GoldBet. Il segno NO GOL è quotato invece a 1.73 su GoldBet e Lottomatica e 1.77 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Nelle ultime otto partite giocate in casa l’Arsenal ha segnato almeno due gol. Un ruolino di marcia importante che ci dà anche delle indicazioni sul valore offensivo, se mai ce ne fosse bisogno, della squadra di Arteta. Quindi parliamo di un match da almeno tre reti complessive e passaggio del turno annesso. Non ci sono altre possibilità.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Le probabili formazioni di Arsenal-Crystal Palace

ARSENAL (4-3-3): Arrizabalaga; Timber, Saliba, Hincapie, Lewis-Skelly; Nwaneri, Norgaard, Merino; Madueke, Gabriel Jesus, Eze.

CRYSTAL PALACE (3-4-2-1): Henderson; Richards, Lacroix, Guehi; Clyne, Wharton, Hughes, Mitchell; Nketiah, Pino; Mateta.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1