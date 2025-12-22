Pronostici Napoli-Bologna: marcatore e tiri in porta

Le ultime dritte in vista della sfida valida per la finale di Supercoppa Italiana: tutte le quote sul tavolo

Difficilmente ci si annoierà. Manca sempre meno al fischio d’inizio di un Napoli-Bologna che si preannuncia assolutamente scoppiettante, impreziosito da rapidi capovolgimenti di fronte da una parte e dall’altra.

Del resto i due allenatori hanno frecce letali al proprio arco con cui riuscire a far svoltare partite anche piuttosto scorbutiche. La più letale, soprattutto per quanto fatto vedere nell’ultimo periodo, sembra essere Rasmus Hojlund. L’attaccante danese ha segnato contro Juventus e Milan mettendo in mostra una crescita atletica e tecnica di assoluto rilievo.

Capitalizzando le sgroppate di Neres, l’attaccante danese sta riuscendo a trovare molti più spazi, supportato dal solito lavoro fisico spalle alla porta con cui riesce a fare reparto da solo. Tanto delle chances di vittoria finale del Napoli passano dai suoi gol: la sensazione è che abbia tutte le carte in regola per iscrivere almeno una volta il suo nome nel tabellino marcatori.

Napoli-Bologna, i pronostici del match: raffica di tiratori da monitorare

Restando sempre in casa Napoli, risulta piuttosto difficile prescindere dalle giocate e dal talento di Neres e di McTominay, in grado di ritagliarsi interessanti spiragli in un fazzoletto: l’Over 0,5 tiri in porta plus per entrambi rappresenta una sorta di must.

Chiaramente il Bologna non resterà a guardare e proverà a sfruttare le chances che sarà in grado di costruirsi: sia Orsolini che Castro – per quest’ultimo sarà però utile monitorare l’esito del sempre attuale ballottaggio con Dallinga – hanno gli argomenti giusti per far male alla retroguardia di Conte.

Per chi volesse “osare” in singola, c’è un dato non trascurabile. Nelle ultime uscite ufficiali il Bologna ha mostrato limiti piuttosto evidenti nelle situazioni da calcio da fermo: il gol di Cabal e le clamorose occasioni capitate sulle testa di Bastoni e de Vrij sono non molto intermittenti.

Se a ciò si aggiunge che Giovanni Di Lorenzo ha effettuato ben sei dei quattordici tiri stagionali sfruttando calci d’angolo, l’opzione che vede almeno un tiro in porta del capitano del Napoli intriga particolarmente, soprattutto perché valorizzata anche in termini di quota.

Hojlund marcatore plus; Neres, McTominay, Orsolini e Castro Over 0,5 tiri in porta plus si trovano complessivamente a quota 11,84 su Goldbet.