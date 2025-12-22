I pronostici di lunedì 22 dicembre: Supercoppa Italiana, Liga, Premier League, Coppa d’Africa

I pronostici di lunedì 22 dicembre, c’è la finale di Supercoppa Italiana, in campo anche Liga, Premier League e Coppa d’Africa

L’ultimo atto della Supercoppa Italiana vede di fronte due squadre che si sono affrontate poco tempo fa in campionato, al Dall’Ara, in un match nel quale la squadra di Italiano ha fatto partire una mezza crisi azzurra, risolta poi in poco tempo.

Riuscirà il Napoli di Conte a prendersi una rivincita? La questione è molto semplice: sarà, almeno questa è la sensazione, molto più complicato di quanto visto contro il Milan. In quel caso la prestazione negativa di De Winter ha permesso a Hojlund di fare il bello e il cattivo tempo. Gli emiliani, invece, hanno vinto ai rigori contro l’Inter dimostrando anche di saper soffrire durante il 90minuti.

Il Bologna – privo di Bernardeschi per infortunio – ha sicuramente entusiasmo. Il sogno di regalare alla città un altro trofeo in pochi mesi spinge gli uomini di Italiano a dare qualcosa in più. E poi, ricordando il risultato del Dall’Ara – due a zero e una partita dominata – il tecnico ha fatto vedere di essere in grado di imbrigliare i top azzurri. Massimo equilibrio e chissà partita decisa ai calci di rigore.

I pronostici sulle altre partite

La Coppa d’Africa iniziata ieri con Marocco-Comore (a segno il risultato esatto 2-0 pronosticato dal Veggente) oggi prevede altre tre partite: Mali-Zambia, Sudafrica-Angola ed Egitto-Zimbabwe.

Si giocano anche i posticipi di Premier League e Liga: Fulham-Nottingham Forest e Athletic Bilbao-Espanyol. In campo anche la Champions League asiatica.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X + OVER 1,5 in Athletic Bilbao-Espanyol, Liga, ore 21:00

Vincenti

BENFICA (in Benfica-Famalicao, Primeira Liga , ore 21:45)

(in Benfica-Famalicao, Primeira Liga ore 21:45) EGITTO (in Egitto-Zimbabwe, Coppa d’Africa, ore 21:00)

(in Egitto-Zimbabwe, ore 21:00) BOLOGNA O PAREGGIO (in Napoli-Bologna, Supercoppa Italiana, ore 20:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Al Sharjah-Al Hilal , Afc Champions League, ore 17:00

, Afc Champions League, ore 17:00 Fulham-Nottingham Forest , Premier League, ore 21:00

, Premier League, ore 21:00 Jong Ajax-RKC Waalwijk, Eerste Divisie, ore 20:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Napoli-Bologna , Supercoppa Italiana, ore 20:00

, Supercoppa Italiana, ore 20:00 Al Gharafa-Al Wahda , Afc Champions League, ore 19:15

, Afc Champions League, ore 19:15 Al Shorta-Al Ahli, Afc Champions League, ore 19:15

Il “clamoroso”

• X in Napoli-Bologna, Supercoppa Italiana, ore 20:00