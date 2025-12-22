Pronostici Napoli-Bologna: la doppia ammoniti

Napoli-Bologna, i pronostici del match: due ammoniti da prendere in seria considerazione

Per chiudere il cerchio. Il Napoli di Antonio Conte attende il Bologna di Italiano all’Al-Awwal Park Stadium di Riyad nella sfida valida per la finale di Supercoppa Italiana. C’è voglia di rivalsa da parte degli Azzurri il cui scivolone al Dall’Ara dello scorso 9 novembre ha segnato probabilmente il punto più basso della gestione Conte.

A distanza di poco più di 40 giorni tante cose sono cambiate; i Campioni d’Italia uscenti hanno ritrovato compattezza e brio mentre i felsinei non hanno perso quella spensieratezza che ne hanno caratterizzato le ultime stagioni. Il match – per predisposizione e caratteristiche dei ventidue in campo – si prospetta piuttosto animato e ricco di tante sfide nelle sfide.

Una su tutte chiamerà Miranda agli straordinari. Il terzino di Italiano dovrà provare a contenere le sgasate di David Neres che, soprattutto quando è in giornata, è assolutamente irresistibile.

Pronostici Napoli-Bologna: le due scelte in chiave ammoniti

Non nuovo ad interventi in ritardo – le quattro ammonizioni stagionali rimediate fin qui in campionato ‘parlano’ per lui – l’esterno mancino del Bologna rischia seriamente di finire sul taccuino dell’arbitro Colombo.

Tra le file del Napoli si potrebbe puntare – un po’ in controtendenza – su Scott McTominay. Schierato nel ruolo di interno di centrocampo a causa dell’emergenza infortuni che sta tediando i campani, lo scozzese ha alzato e non poco la media di falli effettuati.

Benché risultati ancora ‘immacolato’ in termini di sanzioni disciplinari a carico in Serie A, lo scozzese è stato ammonito contro il Milan denotando un certo nervosismo. Che sia il preludio di un altro cartellino giallo stasera? Opzione interessante e tutt’altro che banale: una puntata su McTominay marcatore o ammonito vale la candela.

Miranda ammonito plus e McTominay marcatore o ammonito plus si trovano a quota 8,40 su Goldbet.