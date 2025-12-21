Pronostico Vasco da Gama-Corinthians: la coppa è a un passo

Vasco-Corinthians è la gara di ritorno della finale di Coppa del Brasile. Formazioni, dove vederla in tv e streaming, pronostico

Sembrava dovesse indirizzare la finale, il Corinthians, nel match d’andata. Così non è stato perché lo zero a zero che il Vasco è riuscito a prendersi in trasferta, adesso, permette ai bianconeri di essere favoriti.

Una gara con 12 tiri totali ma zero nella porta. Non che il Corinthians abbia fatto meglio – solamente due le conclusioni nello specchio – a dimostrazione del fatto che è stata una partita brutta, tirata, come quasi tutte le finali. Nessuna delle due ha raggiunto nemmeno, nelle statistiche, quell’1 negli XG previsti. Quindi lo zero a zero è stato naturale. Di certo possiamo affermare che sotto l’aspetto caratteriale il Vasco ha fatto sicuramente meglio dei padroni di casa. Ha chiuso tutti gli spazi, non ha rischiaro di fatto nulla e adesso si gioca il tutto per tutto in questo match di ritorno.

Certo, deve anche ribaltare quelli che sono stati gli ultimi risultati arrivati contro il Corinthians in casa: nelle ultime cinque partite in tre occasioni gli ospiti hanno vinto. E questo fa un po’ paura. Ma è anche questo che ci spinge a dire che il Vasco possa riuscire a prendersi questa Coppa. E il motivo ve lo spieghiamo sotto nel nostro pronostico.

Come vedere Vasco-Corinthians in diretta tv e in streaming

La sfida valida per la finale di Coppa del Brasile, Vasco-Corinthians, domenica alle 22, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.

Il pronostico

Prima o poi, il Vasco, una partita in casa contro il Corinthians la deve pur vincere. E crediamo sia arrivato il momento giusto. Trascinati da un Coutinho che sembra essere tornato in piena forma, ed è un giocatore davvero di un altro livello, i bianconeri, dentro un match da meno di tre reti complessive, possono trovare una soddisfazione enorme.

Le probabili formazioni di Vasco-Corinthians

VASCO (4-2-3-1): Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan, Puma Rodríguez; Barros, Thiago Mendes; Coutinho, Nuno Moreira, Andrés Gómez; Rayan.

CORINTHIANS (4-4-2): Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Matheus Bidu; Maycon, José Martínez, Breno Bidon, Rodrigo Garro; Memphis Depay, Yuri Alberto.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0