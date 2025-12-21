Pronostico Feyenoord-Twente: l’obiettivo è non mollare

Feyenoord-Twente è una partita valida per la diciassettesima giornata di Eredivisie: pronostico, formazioni e dove vederla

Nove punti di distacco dal Psv primo in classifica e l’eliminazione dalla Coppa d’Olanda in casa nel corso della settimana – tre sconfitte di fila per il Feyenoord – non sono un bel biglietto da visita per questa squadra. Che ha un solo obiettivo, cercare di non mollare in questo momento della stagione per non dare la possibilità alla squadra che guida il campionato di prendere il largo in maniera definitiva.

Non è un compito semplice: in questo momento al Feyenoord non riesce praticamente nulla e si sa, quando le cose vanno così la tensione aumenta sempre. Parliamo insomma di un club tra i più importanti in Olanda, e lo sappiamo tutti, in molta difficoltà. E, come se non bastasse, che va ad affrontare un Twente che, nel corso delle ultime sei trasferte, non ha mai perso. Ovvio, questa squadra – che ha dieci punti in meno in campionato – non è che le possa vincere tutte ma al momento, al contrario del Feyenoord, le riesce tutto.

Potrebbe essere una partita aperta a qualsiasi risultato. Ma noi crediamo che per il Feyenoord sia arrivata l’ora di cambiare marcia dopo il momento di flessione. Quattro degli ultimi cinque scontri diretti, inoltre, hanno regalato almeno un gol per squadra. E potrebbe sicuramente così anche questa volta.

Come vedere Feyenoord-Twente in diretta tv e in streaming

La sfida Feyenoord-Twente, in programma domenica alle 14:30, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. Per quanto riguarda l’Italia, i diritti per la trasmissione dell’Eredivisie non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

Comparazione quote

Il segno “Gol” è quotato a 1.58 su Goldbet, Lottomatica e Snai. La vittoria del Feyenoord invece ha un valore di 1.65 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Il pronostico

Gara sicuramente da almeno tre reti complessive. Gara da almeno un gol per squadra. E la vittoria del Feyenoord, dopo tre sconfitte di fila, ci pare la cosa più logica che possa succedere. I padroni di casa vogliono mettersi il momento negativo alle spalle e non vogliono mollare in nessun modo la presa rispetto al Psv. Il Twente, fino al momento perfetto fuori casa, perderà una partita.

Le probabili formazioni di Feyenoord-Twente

FEYENOORD (4-3-3): Wellenreuther; Lotomba, Ahmedhodzic, Watanabe, Smal; Valente, Tengstedt, Timber; Borges, Sauer, Ueda.

TWENTE (4-2-3-1): Unnertall; Van Rooij, Lemkin, Propper, Rots; Kjolo, van den Belt; Pjaca, Hlynsson, Orjasaeter; Lammers.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1