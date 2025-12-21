Pronostico Benfica-Famalicao: per Mourinho la prova del 9

Benfica-Famalicao è una gara della quindicesima giornata della Liga portoghese e si gioca lunedì: dove vederla, formazioni, pronostico

La prova del 9 per José Mourinho, allenatore del Benfica. Ci ha messo un po’ il tecnico portoghese a mettere in pratica i suoi credi sportivi. Ma ora la sua mano si è vista e, infatti, il Benfica, ha piazzato una serie di otto risultati utili di fila. Una buona serie. E adesso in casa, contro il Famalicao, arriva la prova del nove.

Sono sesti in classifica gli ospiti anche se hanno dodici punti in meno rispetto alle Aquile. E, inoltre, il Famalicao, arriva a questo match dopo aver preso quattro gol dal Porto in Coppa. Si vince con le piccole, in generale, ma quando è il momento di alzare il livello si vedono le pecche di questa squadra che sì, rimane molto al di sotto delle big portoghesi.

Anche per questo motivo, che non è di poco conto, il Benfica dovrebbe riuscire a prendersi il nono risultati utile di fila. Una partita oggettivamente senza storia e senza nessuna possibilità che possa finire in maniera diversa rispetto a quello che è il pronostico che tutti noi conosciamo.

Come vedere Benfica-Famalicao in diretta tv e streaming

La sfida Benfica-Famalicao, gara valida per la quindicesima giornata della Liga portoghese, è in programma lunedì alle 21:45. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Comparazione quote

La vittoria del Benfica è quotata 1.30 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL, invece, ha un valore 1.65 su Goldbet e Lottomatica e 1.67 su Snai.

Il pronostico

Anche se il Famalicao qualche buon numero offensivo ce l’ha, il Benfica dovrebbe riuscire a vincere questo match senza subire gol.

Le probabili formazioni di Benfica-Famalicao

BENFICA (4-2-3-1): Trubin; Dedic, Otamendi, Araujo, Dahl; Barrenechea, Rios; Aursnes, Barreiro, Sudakov; Pavlidis.

FAMALICAO (4-2-3-1): Carevic; Pinheiro, De Haas, Realpe, Pedro Bondo; Van de Looi, De Amorim; Gil Dias, Sa, Sorriso; Zabiri.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 2-0