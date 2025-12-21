Pronostico Auxerre-Monaco: ci sono già riusciti in campionato

Auxerre-Monaco è una partita valida per i trentaduesimi della Coppa di Francia e si gioca domenica alle 14:45: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

Nei trentaduesimi di Coppa di Francia di solito sono abbastanza rari gli scontri fra squadre di Ligue 1 – che entrano in gioco proprio a questo punto della manifestazione – ma il sorteggio integrale stavolta ha fatto sì che si incrociassero due club di massima serie, Auxerre e Monaco. La stagione dei monegaschi finora è fatta di luci e ombre. In campionato sono troppo discontinui (7 vittorie, due pareggi e 7 sconfitte) e, a poche giornate dal giro di boa, sono solamente noni, addirittura a -9 dal quarto posto e dalla zona Champions League. Nello scorso fine settimana gli uomini di Sebastien Pocognoli hanno perso 1-0 al Velodrome contro il Marsiglia, incassando la seconda sconfitta consecutiva dopo quella con il Brest (sempre in trasferta).

Da novembre in poi in Ligue 1 il Monaco è riuscito – paradossalmente – a battere solo i campioni d’Europa del PSG, perdendo tutte le gare rimanenti. Un’incostanza, insomma, che preoccupa i tifosi biancorossi.

L’Auxerre sta lottando per la salvezza

In Champions, al contrario, il Monaco è stato più continuo: a due giornate dalla fine della fase a girone unico, il club del Principato ha 9 punti e risulta in piena corsa per un posto tra le prime 24.

Lotta per altri obiettivi invece l’avversario dei monegaschi, l’Auxerre: i Diplomats sono terzultimi in campionato, con un solo punto un più di Nantes e Metz, le uniche squadre alle loro spalle.

Nelle ultime undici giornate la squadra di Christophe Pelissier ha avuto la meglio esclusivamente nello scontro diretto con il Metz: domenica scorsa invece non sono bastati tre gol per evitare la sconfitta contro il Lille, uscito con i tre punti in tasca dallo Stade de l’Abbé-Deschamps al termine di un rocambolesco 4-3 con ben quattro espulsi. I due giocatori dell’Auxerre che sono finiti in anticipo sotto la doccia, Akpa ed El Azzouzi, salteranno per squalifica anche la sfida di Coppa di Francia. Dall’altro lato, il Monaco è senza Camara e Diatta, impegnati in Coppa d’Africa.

Come vedere Auxerre-Monaco in diretta tv e in streaming

La sfida Auxerre-Monaco, in programma domenica alle 14:45, sarà trasmessa in streaming, gratuitamente, sulla piattaforma Como TV. Basta iscriversi alla piattaforma per poter usufruire del servizio ed avere accesso a tutti i contenuti del network di proprietà del club lariano.

Il pronostico

Il Monaco ha già vinto su questo campo a settembre con il risultato di 2-1 ed anche stavolta dovrebbe riuscire a battere l’Auxerre a domicilio. Vittoria comunque non scontata, perché in coppa le motivazioni non sono le stesse del campionato e molto dipenderà anche dalle formazioni che i due tecnici manderanno in campo. Monegaschi favoriti in una partita da almeno una rete per parte e più di due complessive.

Le probabili formazioni di Auxerre-Monaco

AUXERRE (4-3-3): De Percin; Sy, Sierralta, Mensah, Oppegard; Danois, Dioussé, Matondo; Casimir, Rodin, Osman.

MONACO (4-2-3-1): Hradecky; Kehrer, Salisu, Mawissa, Caio Henrique; Coulibaly, Zakaria; Akliouche, Minamino, Golovin; Balogun.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2