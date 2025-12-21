Pronostico Alverca-Porto: Farioli non sbaglia prima di Natale

Alverca-Porto è una gara della quindicesima giornata della Liga portoghese e si gioca lunedì: dove vederla, formazioni, pronostico

Quattro vittorie di fila. Cinque punti di vantaggio – prima di questa giornata – sullo Sporting. Momento magico per il Porto di Farioli, primo in classifica nella Liga portoghese, che ha tutta la voglia di passare un Natale sereno. E solamente in un modo ci può riuscire. Con una vittoria.

Il Porto affronta in trasferta l’Alverca – formazione che stazione serena a metà classifica – e ha tutte le carte in regola per riuscire nel colpo esterno. Nelle ultime quattro trasferte – tra campionato e coppa – sono arrivate tre vittorie e un pareggio per la squadra del tecnico italiano che, in Portogallo, ha anche la migliore difesa del campionato con solamente quattro gol subiti. Si sa, alla fine i titoli li portano a casa quelle formazioni che riescono a subire poco, quelle squadre che con abnegazione si difendono alla grande e vanno a colpire con le qualità che hanno davanti.

Il Porto è senza dubbio la migliore squadra del Portogallo per la rosa che ha a disposizione. Una squadra costruita assolutamente per vincere tutto. E che non si può permettere nemmeno il lusso di perdere una partita in questo momento della stagione, soprattutto in queste gare che sulla carta sono molto abbordabili. Insomma, ci pare chiaro e vi pare chiaro dove andrà il nostro pronostico.

Come vedere Alverca-Porto in diretta tv e streaming

La sfida Alverca-Porto, gara valida per la quindicesima giornata della Liga portoghese, è in programma lunedì alle 19:45.

Il pronostico

Partita assai nervosa: e infatti ci potrebbero essere almeno sei ammonizioni e anche un rosso. Si sa, succede spesso. Gara da meno di tre reti complessive e con il Benfica favorito per la vittoria finale.

Le probabili formazioni di Alverca-Porto

ALVERCA (3-4-3): Gomes; Naves, Martinez, Meupiyou; Touazi, Abdulai, Amorim, Chiussumba; Lincoln, Marezi, Nouzzi.

PORTO (4-3-3): Costa; Fernandes, Prpic, Kiwior, Moura; Frohldt, Varela, Mora; Pepé, Samu, Sainz.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 0-2