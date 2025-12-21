Pronostici Genoa-Atalanta: marcatore e tiri in porta

Genoa-Atalanta, i pronostici dell’incontro: dal marcatore ai tiratori dell’incontro in programma al “Ferraris”
Due squadre in forma con l’ambizione di crescere e migliorare. Tra i i match più attesi di una sedicesima giornata falcidiata dai concomitanti impegni di Supercoppa, la sfida che metterà uno contro l’altro il Genoa di De Rossi e l’Atalanta di Raffaele Palladino si presta ad una lettura molto approfondita in chiave marcatori.
Il poderoso momento di forma di Gianluca Scamacca proietta infatti il centravanti nerazzurro tra i candidati più credibili a trovare almeno una volta la via del gol. Del resto sono già cinque le reti messe a segno dal classe ’99 in campionato: più in generale, però, è la costante sensazione di pericolosità nell’area di rigore avversaria ciò che fa pendere l’ago della bilancia a suo favore.
Pronostici Genoa-Atalanta: la scelta sui tiratori del match
Vibes positive – questa volta in chiave tiratori – le garantisce anche Charles De Ketelaere. Il tuttocampista degli orobici può rappresentare il classico uomo spacca-partita: abituato ad agire a fari spenti facendo leva sulla sua fisicità, l’ex Milan ha già scagliato ventitré conclusioni complessive, dieci delle quali nello specchio.
L’Over 1,5 di tiri in porta plus di De Ketelaere è un’occasione molto intrigante in termini di quota. Chiudendo il cerchio tiratori, risulta piuttosto difficile prescindere da altri due nomi: sia Colombo che Vitinha dovrebbero riuscire a centrare lo specchio di porta avversari senza eccessivi patemi d’animo.
Scamacca marcatore plus; De Ketelaere Over 1,5 tiri in porta plus; Colombo e Vitinha Over 0,5 tiro in porta plus si trovano complessivamente a quota 15,32 su Goldbet.