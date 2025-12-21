Pronostici Genoa-Atalanta: la doppia ammoniti

Genoa-Atalanta, due possibili ammoniti a cui prestare particolare attenzione: le quote sul tavolo

Gli ultimi impegni tra Genoa e Atalanta sono stati caratterizzati da ritmo, intensità e non poche interruzioni di gioco. Un trend che difficilmente sarà interrotto questa sera vista l’importanza di un match nel quale entrambe le squadre vogliono confermare quanto di buono fatto vedere nelle ultime settimane.

In tal senso sono due i nomi sui quali si potrebbe porre l’accento in chiave ammoniti. Visto il traffico che si preannuncia in mediana, rischiano di finire sul taccuino del direttore di gara sia Bernasconi che Malinovskyi. Ex dal dente avvelenato, il centrocampista ucraino sentirà la gara in modo diverso rispetto ai suoi compagni di squadra.

Ammonito già in cinque circostanze dall’inizio della Serie A, il classe ’93 potrebbe patire il ritmo che molto verosimilmente gli orobici saranno in grado di imprimere al match. Un discorso simile si può applicare anche per Bernasconi che con due gialli a carico è uno dei calciatori più indisciplinati nel rapporto minuti giocati / ammonizioni subite.

Bernasconi e Malinovskyi ammoniti plus si trovano complessivamente a quota 14,08 su Goldbet.