Pronostici Fiorentina-Udinese: marcatore e tiri in porta

Pronostici Fiorentina-Udinese: ultima spiaggia per la viola di Vanoli che, però, non sembra in grado di reagire. I bianconeri sognano il colpaccio

Nessuna squadra prima d’ora nella storia della Serie A si è mai salvata senza aver vinto una partita in questo lasso di tempo. La Fiorentina ha bisogno di un vero e proprio miracolo per rimanere nella massima serie. Deve vincere praticamente una decina di partite da qui alla fine, e potrebbe non bastare.

Incredibile quello che sta succedendo dentro i toscani, costruiti per un campionato importante e unica squadra senza nessun sorriso. E adesso arriva un Udinese forte, compatta, che si presenta dopo aver battuto con merito il Napoli di Conte e che ha in rosa dei giocatori che possono riuscire a fare la differenza perché mentalmente stanno proprio bene. Fatto questo preambolo, andiamo a vedere insieme chi potrebbero essere quelli decisivi nel corso del match.

Pronostici Fiorentina-Udinese, le scelte

Il classico gol dell’ex? Sì, il classico gol dell’ex. Sembra un altro giocatore Nicolò Zaniolo rispetto a quello che abbiamo visto negli ultimi anni. Contro il Napoli era anche riuscito a bucare Milinkovic ma un fallo precedente gli ha rimandato in gola la gioia. Ora, contro la difesa ballerina della viola, e considerando la voglia che ha questo giocatore, crediamo possa riuscire a trovare la rete. La Fiorentina sta proprio male in tutti i sensi.

Per quanto riguarda i possibili tiratori in porta, Kean – almeno due tiri – deve entrare per forza di cose nelle combinazioni. Contro il Verona è stato l’unico che ci ha provato. Occhio anche a Solet dell’Udinese, uno che non solo ci prova dalla distanza ma che va a saltare in tutte le palle inattive ed ha i tempi giusti per riuscire a centrare i pali.

Quindi: Zaniolo marcatore plus, Kean over 1,5 tiri in porta plus e Solet over 0,5 tiri in porta plus, su GoldBet hanno un valore di 27,13 volte la posta.