Pronostici Fiorentina-Udinese, doppia ammoniti a quota 13

Pronostici Fiorentina-Udinese, una partita che vale l’intera stagione per la squadra padrona di casa. Ecco la doppia ammoniti

Una partita che vale un’intera stagione. Una partita che, qualora non venisse portata a casa, potrebbe aprire in maniera definitiva le porte della Serie B alla Fiorentina. Non che una vittoria darebbe chissà quale speranza, però sarebbe il primo sorriso dei toscani in campionato.

Comunque, in questo articolo a noi interessa poco come andrà la partita, a noi interessa capire chi potrebbero essere gli uomini cattivi che si potrebbero beccare il giallo. Abbiamo due idee, e ve le diciamo subito, nel nostro pronostico.

Pronostici Fiorentina-Udinese, ecco i due cattivi

Forse è il capitano meno amato di tutta la Serie A. Di certo, Ranieri, sta vivendo una stagione molto complicata e sente addosso la pressione. Una pressione non solo dovuta alla situazione di classifica ma anche alle critiche che gli sono piovute addosso nel corso di questi mesi. Di gialli se n’è presi già quattro in questo campionato in 14 presenze, quindi è diffidato. Ma questo cambia oggettivamente poco. Se la dovrà vedere, inoltre, con Zaniolo, uno che non è che sia uno stinco di santo. Uno che ti provoca. E Ranieri al momento non è in grado di gestire questa situazione. Il giallo ci pare scontato.

Rimaniamo sulla Fiorentina, pure per la seconda scelta. Al centro di alcune notizie nel corso di questi giorni, Mandragora, un ex della partita, rischia grosso in mezzo al campo anche perché dalla consueta difesa a tre la Viola dovrebbe giocare a quattro quindi i meccanismi non saranno gli stessi. Il centrocampista tre gialli in 15 presenze più uno in Conference League, è il maggiore candidato a finire tra i cattivi.

Quindi: Ranieri ammonito plus e Mandragora ammonito plus, su GoldBet hanno un valore di 12,48 volte la posta.