I pronostici di domenica 21 dicembre: Serie A, Premier League, Bundesliga e Liga

I pronostici di domenica 21 dicembre, in campo Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga, Eredivisie e altri campionati

Neppure in Conference League, la competizione in cui sono arrivate le uniche vittorie stagionali, la Fiorentina è riuscita quantomeno a prendere una boccata d’ossigeno. I viola, al termine dell’ennesima prestazione deludente, hanno finito per perdere pure con il Losanna (1-0) giovedì scorso, ko che condanna i gigliati a giocare i playout di febbraio (due partite in più) per qualificarsi agli ottavi della manifestazione europea.

Della coppa, però, a questo punto importa relativamente: la squadra di Paolo Vanoli è in caduta libera, sempre più ultima in classifica ed in seguito alla clamorosa sconfitta interna nello scontro diretto con il Verona di una settimana fa (1-2) è scivolata a -8 dalla salvezza.

Numeri alla mano, soltanto pochissime squadre sono riuscite a mantenere la categoria dopo aver collezionato a malapena 6 punti nei primi 15 turni di campionato. La Fiorentina dovrà realizzare un miracolo per evitare la retrocessione, anche se le notizie che giungono dal capoluogo toscano non sono per nulla confortanti: lo spogliatoio, a quanto pare, è a pezzi – la conferma è arrivata dalle dichiarazioni del diesse Goretti nonché dell’allenatore, che seppur velatamente hanno fatto intendere che nel gruppo si continua a respirare un’aria pesantissima – e solo operando una rivoluzione della rosa a gennaio qualcosa potrebbe smuoversi. Questa Fiorentina non dà segnali di vita e, francamente, non sembra essere in grado di voltare pagina, soprattutto contro un’Udinese solida ed in fiducia. La doppia chance esterna è un’occasione da non farsi sfuggire in una gara da almeno una rete per parte.

I pronostici sulle altre partite

Un buon Genoa non è bastato per strappare almeno un punto nella sfida contro l’Inter nell’ultimo turno di campionato. La squadra di Daniele De Rossi, dopo le due vittorie consecutive con Verona e Udinese che l’hanno traghettata fuori dalla zona retrocessione, domenica scorsa si è arresa 2-1 ai nerazzurri ma l’ex tecnico della Roma ha comunque elogiato i suoi per l’impegno e per la determinazione con cui hanno affrontato una delle corazzate della Serie A, riuscendo a tenere il risultato in bilico fino all’ultimo.

L’Atalanta ha cambiato marcia con Palladino al timone ma non sarà facile uscire con i tre punti da Marassi contro un Genoa che con De Rossi ha acquisito fiducia e consapevolezza nei propri mezzi. I rossoblù stavolta dovrebbero riuscire ad evitare la sconfitta e non saranno affatto accomodanti come in Coppa Italia. Il numero dei gol complessivi con ogni probabilità sarà compreso tra due e quattro: dal 2024 Genoa e Atalanta hanno sempre dato vita a partite movimentate (quattro over 2,5 di fila).

Pronostici: la scelta del Veggente

• MULTIGOL CASA 2-4 in Marocco-Comoros, Coppa d’Africa, ore 20:00

Vincenti

ATLETICO MADRID (in Girona-Atletico Madrid, Liga , ore 14:00)

(in Girona-Atletico Madrid, Liga ore 14:00) BETIS (in Betis-Getafe, Liga, ore 21:00)

(in Betis-Getafe, ore 21:00) BAYERN MONACO (in Heidenheim-Bayern Monaco, Bundesliga, ore 17:30)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Villarreal-Barcellona , Liga, ore 16:15

, Liga, ore 16:15 Heidenheim-Bayern Monaco , Bundesliga, ore 17:30

, Bundesliga, ore 17:30 Feyenoord-Twente, Eredivisie, ore 14:30

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Fiorentina-Udinese , Serie A, ore 18:00

, Serie A, ore 18:00 Genoa-Atalanta , Serie A, ore 20:45

, Serie A, ore 20:45 Aston Villa-Manchester United, Premier League, ore 17:30

Il “clamoroso”

• X in Fiorentina-Udinese, Serie A, ore 18:00