I pronostici di domenica 21 dicembre: Serie A, Premier League, Bundesliga e Liga

I pronostici di domenica 21 dicembre, in campo Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga, Eredivisie e altri campionati
Neppure in Conference League, la competizione in cui sono arrivate le uniche vittorie stagionali, la Fiorentina è riuscita quantomeno a prendere una boccata d’ossigeno. I viola, al termine dell’ennesima prestazione deludente, hanno finito per perdere pure con il Losanna (1-0) giovedì scorso, ko che condanna i gigliati a giocare i playout di febbraio (due partite in più) per qualificarsi agli ottavi della manifestazione europea.
Della coppa, però, a questo punto importa relativamente: la squadra di Paolo Vanoli è in caduta libera, sempre più ultima in classifica ed in seguito alla clamorosa sconfitta interna nello scontro diretto con il Verona di una settimana fa (1-2) è scivolata a -8 dalla salvezza.
I pronostici sulle altre partite
Un buon Genoa non è bastato per strappare almeno un punto nella sfida contro l’Inter nell’ultimo turno di campionato. La squadra di Daniele De Rossi, dopo le due vittorie consecutive con Verona e Udinese che l’hanno traghettata fuori dalla zona retrocessione, domenica scorsa si è arresa 2-1 ai nerazzurri ma l’ex tecnico della Roma ha comunque elogiato i suoi per l’impegno e per la determinazione con cui hanno affrontato una delle corazzate della Serie A, riuscendo a tenere il risultato in bilico fino all’ultimo.
L’Atalanta ha cambiato marcia con Palladino al timone ma non sarà facile uscire con i tre punti da Marassi contro un Genoa che con De Rossi ha acquisito fiducia e consapevolezza nei propri mezzi. I rossoblù stavolta dovrebbero riuscire ad evitare la sconfitta e non saranno affatto accomodanti come in Coppa Italia. Il numero dei gol complessivi con ogni probabilità sarà compreso tra due e quattro: dal 2024 Genoa e Atalanta hanno sempre dato vita a partite movimentate (quattro over 2,5 di fila).
Pronostici: la scelta del Veggente
• MULTIGOL CASA 2-4 in Marocco-Comoros, Coppa d’Africa, ore 20:00
Vincenti
- ATLETICO MADRID (in Girona-Atletico Madrid, Liga, ore 14:00)
- BETIS (in Betis-Getafe, Liga, ore 21:00)
- BAYERN MONACO (in Heidenheim-Bayern Monaco, Bundesliga, ore 17:30)
Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)
- Villarreal-Barcellona, Liga, ore 16:15
- Heidenheim-Bayern Monaco, Bundesliga, ore 17:30
- Feyenoord-Twente, Eredivisie, ore 14:30
Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)
- Fiorentina-Udinese, Serie A, ore 18:00
- Genoa-Atalanta, Serie A, ore 20:45
- Aston Villa-Manchester United, Premier League, ore 17:30
Il “clamoroso”
• X in Fiorentina-Udinese, Serie A, ore 18:00