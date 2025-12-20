Pronostico Sassuolo-Torino: finisce come negli ultimi tre precedenti

Sassuolo-Torino è una partita valida per la sedicesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Il Sassuolo domenica scorsa si è confermato bestia nera del Milan, mettendo paura ai rossoneri a San Siro e facendo ritorno in Emilia con un punto di quelli pesanti (2-2), che alzano l’autostima. Gli emiliani hanno così raggiunto una posizione di classifica – noni a quota 21 – tale da potersi permettere un campionato all’insegna della spensieratezza: la lotta per la salvezza, continuando di questo passo, non dovrebbe più riguardare la squadra di Fabio Grosso che – è opportuno ricordarlo – è una neopromossa.

Pur senza capitan Berardi, fermo per infortunio, i neroverdi stanno dimostrando di aver tutte le carte in regola per ricoprire il ruolo di “guastafeste” della Serie A, una mina vagante in particolar modo per le big: Grosso sta facendo indubbiamente un ottimo lavoro (non era scontato, vista la poca esperienza da allenatore in massima serie) e l’obiettivo, adesso, diventa togliersi altre soddisfazioni e provare a fare qualche ulteriore passo in avanti.

Tranquillità che in questo momento non ha – e non può avere – il Torino di Marco Baroni: i granata dopo tre sconfitte di fila hanno invertito la rotta battendo 1-0 la Cremonese ma non possono rilassarsi troppo, sebbene la classifica sia più accettabile rispetto a due settimane fa. L’ex allenatore di Verona e Lazio, a un passo dall’esonero dopo il ko con il Milan, resta sotto osservazione: serve continuità per non rischiare di venire risucchiati nella lotta salvezza. L’altro aspetto positivo della vittoria con i grigiorossi è stato il clean sheet, notizia non banale per una squadra che deve fare i conti con la difesa più battuta insieme a quella della Fiorentina (26).

Grosso non avrà lo squalificato Thorstvedt a centrocampo, mentre Coulibaly è impegnato in Coppa d’Africa. Laurienté dopo la prova superlativa di San Siro partirà titolare nel tridente con Volpato e Pinamonti. Dall’altro lato, Baroni spera di poter schierare Simeone, ormai ristabilito, dal 1′. Assenti sia Coco che Masina, convocati dalle rispettive selezioni (Guinea Equatoriale e Marocco) per la Coppa d’Africa).

Come vedere Sassuolo-Torino in diretta tv e in streaming

Sassuolo-Torino è in programma domenica alle 15:00 al Mapei Stadium di Reggio Emilia e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Sassuolo-Torino anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Il Sassuolo ha meno motivazioni – sulla carta – del Torino ma i neroverdi sembrano crescere partita dopo partita e, secondo i bookie, sono leggermente favoriti in questa sfida, che promette comunque equilibrio. Entrambe dovrebbero andare a segno, com’è sempre avvenuto negli ultimi tre precedenti.

Le probabili formazioni di Sassuolo-Torino

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Vranckx, Matic, Koné; Volpato, Pinamonti, Laurienté.

TORINO (3-5-2): Paleari; Ismajli, Maripan, Nkounkou; Pedersen, Casadei, Asllani, Vlasic, Lazaro; Simeone, Adams.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1