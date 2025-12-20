Pronostico Marocco-Comore: debutto soft per i padroni di casa

Marocco-Comoros è una gara della prima giornata di Coppa d’Africa: pronostico, probabili formazioni e dove vederla

Inizia la Coppa d’Africa e si gioca in Marocco. Quindi, una delle squadre favorite per la vittoria finale – nonostante l’assenza di Hakimi che comunque è stato convocato – ha una grossa possibilità di arrivare in fondo a questa manifestazione. Debutto molto semplice per il Marocco contro Comoros. Ce lo dice la storia.

Quattro incroci totali tra queste due nazionali e, solamente in un’occasione, la squadra che giocherà in trasferta – nel vero senso della parola – è riuscita a strappare un pareggio: era il 2018 ed era una partita di qualificazione alla Coppa d’Africa. Per il resto solo sconfitte. Sono diciassette i risultati utili di fila del Marocco (un solo pareggio) una nazionale che oggettivamente potrebbe anche divertirsi in altri palcoscenici, come ha fatto ad esempio al Mondiale, quando è arrivata in fondo, o quasi, in maniera non del tutto inaspettata. Vero che ci sarà un’enorme pressione nei confronti di questa squadra, ma è altrettanto vero che Comoros non è che abbia tutte queste qualità per sfruttare il momento. Inoltre si arriva a questo primo match così importante dopo un filotto di tre sconfitte di fila che no, non lasciano nulla di buono alle spalle. E tutto questo ci permette di dire che sì, il Marocco in questa prima gara avrà vita facile.

Come vedere Marocco-Comoros in diretta tv e streaming

La sfida Marocco-Comoros, gara valida per la prima giornata di Coppa d’Africa, è in programma domenica 21 dicembre alle ore 20. Così come succede ormai da due edizioni a questa parte, i diritti di questa manifestazione li ha acquisiti Sportitalia che manderà le partite in diretta tv in chiaro sul canale 60 del digitale terrestre. In streaming, invece, i match in questione si potranno vedere collegandosi allo stesso sito della televisione.

Il pronostico

Esordio molto semplice per il Marocco contro Comoros. La vittoria non è in discussione e i padroni di casa dovrebbero riuscire a vincere la partita senza subire nemmeno un gol.

Le probabili formazioni di Marocco-Comoros

MAROCCO (4-3-3): Bono; Mazraoui, Aguerd, El Yamiq, Salah-Eddine; Ben Seghir, El Ayanouoi, Saibari; Diaz, En Nesyri, Ezzalzouli.

COMOROS (5-3-2): Anzimati; Youssouf, M’Daho, Soilihi, Toibibou, Boura; M’Changama, Youssou, Bourhane; Said, Selemani.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 2-0