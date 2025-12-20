Pronostico Girona-Atletico Madrid: dall’anno scorso non è cambiato nulla

Girona-Atletico Madrid è una gara della diciassettesima giornata della Liga e si gioca domenica: dove vederla, formazioni, pronostico

Non è cambiato nulla dallo scorso anno. Il Girona è rimasta una squadra che cercherà di lottare per la salvezza, l’Atletico Madrid invece cercherà di tenere testa a Barcellona e Real Madrid e lottare per il titolo.

E questo ci impone di dire una cosa: le possibilità che i padroni di casa possano uscire indenni – nonostante arrivino da una bella vittoria – sono pressoché nulla. Sta bene, l’Atletico. Ha vinto prima in Champions League, poi in casa contro il Valencia e ha piazzato la terza vittoria di fila contro il Baleares in Coppa del Re. Faticosa questa affermazione, molto più del previsto. Ma l’obiettivo è stato raggiunto e vuoi o non vuoi alla fine importa poco come.

Tornando al nostro titolo, e confermando che rispetto allo scorso anno non è cambiato assolutamente nulla, è evidente che non possa nemmeno cambiare il risultato finale di questa partita, abbastanza scritta e indirizzata e senza nessuna possibilità che possa finire in maniera diversa da una vittoria della squadra di Simeone. Nella passata stagione, sia in casa che in trasferta, i Colchoneros hanno vinto segnando complessivamente sette gol e non subendone nemmeno uno. Ora, non sappiamo se la difesa quest’anno possa riuscire di nuovo a non prenderle, ma sappiamo benissimo che l’Atletico si prenderà questi tre punti importanti. E per il Girona continuerà a rimanere notta fonda.

Come vedere Girona-Atletico Madrid in diretta tv e streaming

La sfida Girona-Atletico Madrid, gara valida per la sedicesima giornata della Liga spagnola, è in programma domenica alle 14. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

Con solamente 15 gol segnati quello del Girona è uno degli attacchi meno prolifici del campionato. E questo potrebbe permettere all’Atletico di vincere senza subire reti. Sulla vittoria non abbiamo dubbi, e anche la quota del 2 secco è molto stimolante. Altissima secondo noi. Da prendere.

Le probabili formazioni di Girona-Atletico Madrid

GIRONA (4-2-3-1): Gazzaniga; Martinez, Reis, Blind, Moreno; Witsel, Martin; Tsygankov, Ounahi, Gil; Vanat.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Molina, Pubill, Hancko, Ruggeri; Simeone, Barrios, Koke, Nico Gonzalez; Alvarez, Griezmann.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 0-2