Pronostico Genoa-Atalanta: non finisce come in coppa

Genoa-Atalanta è una partita valida per la sedicesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Un buon Genoa non è bastato per strappare almeno un punto nella sfida contro l’Inter nell’ultimo turno di campionato. La squadra di Daniele De Rossi, dopo le due vittorie consecutive con Verona e Udinese che l’hanno traghettata fuori dalla zona retrocessione, domenica scorsa si è arresa 2-1 ai nerazzurri ma l’ex tecnico della Roma ha comunque elogiato i suoi per l’impegno e per la determinazione con cui hanno affrontato una delle corazzate della Serie A, riuscendo a tenere il risultato in bilico fino all’ultimo.

I miglioramenti, da quando in panchina c’è De Rossi, non sono affatto pochi: il Genoa lotta, ha trovato equilibrio ed organizzazione di gioco. In poche parole, un avversario difficile da affrontare in questo momento della stagione.

Palladino ha “riattivato” la Dea

Lo sarà, verosimilmente, anche per un’Atalanta in netta ripresa: pure la Dea ha beneficiato del cambio di guida tecnica e con Raffaele Palladino c’è stata un’importante inversione di tendenza rispetto alla fallimentare gestione Juric. Lo si evince soprattutto guardando la classifica: gli orobici sono ancora confinati nella parte destra ma il sesto posto dista sei punti, un divario ancora colmabile dal momento che non siamo neanche al giro di boa. Palladino ha portato quella serenità che sembrava mancare con l’allenatore croato: nelle sette partite con lui al timone l’Atalanta ha portato a casa cinque vittorie tra le varie competizioni. L’unico neo, l’inaspettato tonfo di Verona (3-1). In questo parziale c’è pure l’ottavo di Coppa Italia con il Genoa, giocato poche settimane fa a campi invertiti: la Dea, in quel caso, strapazzò 4-0 il Grifone, anche se bisogna ricordare che in campo c’erano tantissime seconde linee.

De Rossi in conferenza stampa ha confermato il recupero di Ostigard: il norvegese dovrebbe tornare a guidare la difesa in mezzo a Marcandalli e Vasquez. Davanti giocheranno di nuovo Vitinha e Colombo. Ancora problemi per Palladino per quanto riguarda il pacchetto arretrato: torna Hien ma al contempo il tecnico nerazzurro perde Djimsiti almeno fino a gennaio. Un’altra assenza pesante è quella di Lookman, impegnato in Coppa d’Africa insieme a Kossounou.

Come vedere Genoa-Atalanta in diretta tv e in streaming

La sfida Genoa-Atalanta, in programma domenica alle 20:45 allo stadio “Ferraris” di Genova, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “1X” è quotat0 a 1.82 su Goldbet e Lottomatica e a 1.80 su Snai. Il segno “Multigol 2-4” è quotato invece a 1.50 su Goldbet e Lottomatica e a 1.57 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

L’Atalanta ha cambiato marcia con Palladino al timone ma non sarà facile uscire con i tre punti da Marassi contro un Genoa che con De Rossi ha acquisito fiducia e consapevolezza nei propri mezzi. I rossoblù stavolta dovrebbero riuscire ad evitare la sconfitta e non saranno affatto accomodanti come in Coppa Italia. Il numero dei gol complessivi con ogni probabilità sarà compreso tra due e quattro: dal 2024 Genoa e Atalanta hanno sempre dato vita a partite movimentate (quattro over 2,5 di fila).

Le probabili formazioni di Genoa-Atalanta

GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Thorsby, Martin; Vitinha, Colombo.

ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, de Roon, Bernasconi; De Ketelaere, Scamacca, Maldini.

Il Genoa riuscirà ad evitare la sconfitta? Sì

No View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 1-1