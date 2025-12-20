Pronostico Elche-Rayo Vallecano: il doppio fattore che fa la differenza

Elche-Rayo Vallecano è una gara della diciassettesima giornata della Liga e si gioca domenica: dove vederla, formazioni, pronostico

Elche e Rayo Vallecano, che si affronteranno nel pomeriggio di domenica, sono vicine in classifica: c’è un solo punto a favore dei padroni di casa. Nulla, insomma.

Ma ci sono due fattori che potrebbero indirizzare questa partita e far allungare l’Elche, una delle squadre che ha maggiormente impressionato in positivo in questo avvio di Liga spagnola. Il primo è un dato statistico: le ultime cinque gare che si sono giocate tra le due formazioni in questione hanno sempre visto uscire vincente la truppa che ha giocato davanti al proprio pubblico. Il secondo: il Rayo Vallecano ha due giorno di riposo in meno, visto che nella serata di giovedì è stato impegnato in casa contro il Drita – vittoria per tre a zero – nell’ultimo turno di Conference League. Nonostante si sia trattata, comunque, di una partita indirizzata nel primo tempo e quindi con poche energie mentali e fisiche spese, rimane sempre un impegno.

Sono dieci, inoltre, i risultati utili di fila dell’Elche in casa: si sono fermate, tra le altre, Real Madrid, Bilbao, Betis. Insomma, parliamo di un club che costruisce davanti ai propri tifosi il proprio bottino che vale per raggiungere una salvezza tranquilla. Mettere in cascina alti tre punti prima di Natale potrebbe essere quasi una sentenza del raggiungimento del target.

Come vedere Elche-Rayo Vallecano in diretta tv e streaming

Il pronostico

Piace, per quanto vi abbiamo raccontato prima, la possibile vittoria dell’Elche. Una squadra che in casa si trasforma.

Le probabili formazioni di Elche-Rayo Vallecano

ELCHE (3-5-2): Pena; Chust, Affengruber, Bigas; Nunez, Diangana, Aguado, Febas, Valera; Fort, Mir.

RAYO VALLECANO (4-2-3-1): Batalla; Ratiu, Lejeune, Mendy, Chavarria; Ciss, Valentin; de Frutos, Palazon, Pacha; Garcia.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-0