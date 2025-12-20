Pronostico Cagliari-Pisa: in Sardegna non è mai accaduto

Cagliari-Pisa è una partita della sedicesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 12:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Sia l’una che l’altra sanno bene che la salvezza passa anche da scontri diretti del genere, in cui – metaforicamente – si dice che i punti in palio valgano doppio. La sfida tra Cagliari e Pisa è indubbiamente uno di questi: sardi quindicesimi a quota 14, toscani penultimi a quota 10. Meglio la squadra di Fabio Pisacane finora, più abituata alla categoria rispetto ai nerazzurri, che la Serie A l’hanno riconquistata lo scorso anno dopo un’assenza di oltre trent’anni. Il Cagliari da settembre in poi ha vinto una sola partita, battendo a sorpresa la Roma di Gasperini (1-0) due settimane fa all’Unipol Domus: vittoria che in questo momento permette ai rossoblù di restare fuori dalla zona rossa, anche se il Verona terzultimo grazie ai due successi con Atalanta e Fiorentina si avvicina minaccioso (gli scaligeri sono a -2).

I sardi sono reduci da una discreta prestazione a Bergamo contro un’Atalanta in ripresa: pur non riuscendo ad evitare la sconfitta coi nerazzurri, gli uomini di Pisacane sono rimasti in partita fino all’ultimo, capitolando soltanto a 10 minuti dalla fine per un errore difensivo che ha favorito la rete decisiva di Scamacca (2-1).

Pisa, zero gol nelle ultime tre partite

Il Pisa viene invece da tre sconfitte consecutive: in grande difficoltà la squadra di Alberto Gilardino, che rischia di vanificare quanto di buono fatto tra ottobre e novembre con la striscia di sei risultati utili di fila. Il problema principale dei toscani continua ad essere un attacco che fa una fatica tremenda a concretizzare le (poche) occasioni create da Caracciolo e compagni (il meno prolifico del torneo insieme a quello del Parma).

Zero reti nelle ultime tre partite per un Pisa che deve trovare urgentemente nuove soluzioni offensive per evitare di restare troppo attardato rispetto alle dirette concorrenti per la salvezza. Gilardino in Sardegna non avrà il centrocampista Akinsanmiro, impegnato in Coppa d’Africa, mentre in attacco stavolta la scelta ricadrà sulla coppia Tramoni-Meister. Nel Cagliari Pisacane ritrova Mina in difesa ma l’infortunio di Borrelli – resterà fuori per diverse settimane – è una mazzata per un reparto offensivo già privo di Belotti e Luvumbo.

Il pronostico

Cagliari imbattuto negli otto precedenti casalinghi con il Pisa in Serie A. I rossoblù sono reduci da due buone prestazioni con Roma e Atalanta e partono leggermente favoriti in questo scontro diretto. I toscani, del resto, sono la squadra che ha raccolto meno punti in trasferta insieme alla disastrosa Fiorentina. Quella dell’Unipol Domus non dovrebbe essere una partita prolifica: la tensione, come spesso accade tra due squadre in piena lotta per non retrocedere, si taglierà a fette. Poi, alla luce delle difficoltà dei nerazzurri in fase realizzativa e delle pesanti assenze in attacco dei sardi, il segno “under 2.5” appare la scelta più logica.

Le probabili formazioni di Cagliari-Pisa

CAGLIARI (4-2-3-1): Caprile; Zappa, Mina, Juan Rodriguez, Obert; Adopo, Deiola; Palestra, Gaetano, Folorunsho; Esposito.

PISA (3-5-2): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Piccinini, Aebischer, Marin, Bonfanti; Tramoni, Meister.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0