Pronostico Betis-Getafe: continua il momento negativo

Betis-Getafe è una gara della diciassettesima giornata della Liga e si gioca domenica: dove vederla, formazioni, pronostico

Troppo importante per il Betis questa partita. Troppo importante perché potrebbe anche avvicinare la squadra di Pellegrini ai primi posti in classifica, quelli che valgono la Champions League in poche parole.

Quattro risultati utili nelle ultime cinque – tre di fila e la sconfitta interna contro il Barcellona – ci permettono di dire che gli andalusi vivano un momento positivo. A differenza di quello del Getafe che, si presenta a questo match, “forte” di tre sconfitte consecutive. L’ultima davvero clamorosa, in Coppa del Re, contro il Burgos, formazione di categoria inferiore che ha fatto tre gol a questa squadra. Insomma, continuerà senza poche discussioni il momento negativo degli ospiti che, nonostante tutto, sono molto fuori dalle zone rosse della classifica e che hanno quasi raggiunto l’obiettivo primario, quello di una salvezza tranquilla. I venti punti conquistati molto prima della fine del girone d’andata sono un massiccio segnale per le altre. Che se la vedessero loro per non retrocedere…

Detto questo il Betis è molto più forte del Getafe che ha un problema offensivo evidente. Con soli tredici gol segnati, gli ospiti, sono il secondo peggior attacco del campionato spagnolo. In questo modo è stata una fortuna riuscire a prendersi i risultati che sono arrivati fino al momento e, a gennaio, ci si aspetta senza dubbio un investimento sul mercato per evitare qualsiasi rischio. Ma questa partita è davvero scritta.

Come vedere Betis-Getafe in diretta tv e streaming

La sfida Betis-Getafe, gara valida per la sedicesima giornata della Liga spagnola, è in programma domenica alle 21. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

Betis vincente e soprattutto con una difesa non perforata. Getafe che davanti come spiegato prima ha grossi problemi e i neroverdi ne approfitteranno per prendersi tre punti davvero importanti.

Le probabili formazioni di Betis-Getafe

BETIS (4-2-3-1): Valles; Ruibal, Llorente, Natan, Rodriguez; Deossa, Roca; Antony, Fornals, Riquelme; Cucho Hernandez.

GETAFE (4-4-2): Soria; Kiko, Abqar, Duarte, Rico; Iglesias, Djene, Arambarri, Alex Sancris; Liso, Martin.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-0