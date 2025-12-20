Pronostico Avellino-Palermo: Inzaghi ha messo la marcia giusta

Avellino-Palermo è una partita della diciassettesima giornata di Serie B e si gioca sabato alle 17:15: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Ha ingranato la marcia giusta il Palermo di Inzaghi dopo un periodo non del tutto positivo. Adesso per i rosanero sono tre le vittorie di fila, importanti, che hanno rilanciato la squadra. Ottima quella di Empoli, delicata quella arrivata al Berbera contro la Samp. Insomma, parliamo di una formazione in forma e che come sappiamo è stata costruita con un solo e unico obiettivo, quello di prendersi la promozione diretta nella massima serie.

L’occasione per continuare la risalita c’è sul campo dell’Avellino. I lupi campani, con 20 punti in classifica, stanno sicuramente facendo un campionato dignitoso. La salvezza, vero target della stagione, non è un utopia nonostante nelle ultime settimane siano arrivate delle prestazioni non all’altezza con annessi risultati non positivi. Ma si sa, parliamo comunque di una neopromossa e quindi il discorso fila. Sarà complicato per i campani riuscire a venire a capo di un match ostico. Il Palermo, che comunque ha avuto bisogno di un poco di tempo per oliare i meccanismi visti i tanti cambi in rosa, come spiegato prima sembra essere riuscito a inquadrare al meglio gli undici da mandare in campo. E poi come sappiamo Pippo Inzaghi in cadetteria è uno che ha sempre portato a termine il proprio compito. Un fattore, il tecnico.

Detto questo, e sulle ali di un entusiasmo che possiamo definire importante, il Palermo dovrebbe riuscire a prendersi ulteriori tre punti mandando un segnale chiaro alle concorrenti per la promozione diretta: ci siamo anche noi e ci saremo fino alla fine.

Come vedere Avellino-Palermo in diretta tv e in streaming

La sfida Avellino-Palermo, in programma sabato alle 17:15, sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Palermo è quotata 1.75 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL è quotato invece a 1.87 su Goldbet e Lottomatica e a 1.90 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

La cosa certa, vedendo i numeri delle due squadre, e soprattutto pensando ad un Avellino in gol dopo tre giornate, è che entrambe troveranno di nuovo la via della rete. In tutto questo occhio al pareggio. Complicata la vittoria esterna.

Le probabili formazioni di Avellino-Palermo

AVELLINO (3-4-1-2): Daffara; Enrici, Simic, Fontanarosa; Missori, Palmiero, Sounas, Cancellotti; Palumbo; Biasci, Tutino.

PALERMO (3-4-2-1): Joronen; Bereszynski, Bani, Ceccaroni; Diakite, Segre, Ranocchia, Augello; Palumbo, Le Douaron; Pohjanpalo.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2