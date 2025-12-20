Pronostici Juventus-Roma: la doppia ammoniti

Juventus-Roma, i pronostici dell’incontro: quattro calciatori rischiano seriamente di finire sul taccuino del direttore di gara

La sfida dell’Allianz Stadium tra Juventus e Roma si presta ad alcune letture piuttosto interessanti anche alla voce ammoniti. Ad arbitrare il match – del resto – sarà Simone Sozza la cui media di 4,36 cartellini gialli a partita non è di certo un dato da bypassare.

L’importanza della contesa e lo stile di gioco delle due squadre sono altri due ingredienti che autorizzano ad ipotizzare una gara con tante interruzioni e con diversi provvedimenti disciplinari a carico dei ventidue in campo. Ecco perché un poker di ammoniti – divisi in due doppie – può rappresentare un utile compromesso.

In particolare la sfida tra Conceicao e Wesley apre le porte a spunti interessanti. Il portoghese – al primo posto tra le file bianconere per numero di dribbling effettuati – dovrebbe mettere in difficoltà l’ex Flamengo, non sempre puntuale nei suoi interventi dalla cintola in giù.

Juventus-Roma, le due doppie sugli ammoniti

Per completare la doppia in questione fari puntati su Kalulu. Il difensore francese è stato ammonito contro il Bologna dopo aver effettuato due falli; sono 22 i tackles di cui l’ex Milan si è reso protagonista, frutto sicuramente di una maggiore aggressività.

Altri due nomi assolutamente che rischiano di essere puniti da Sozza con altrettanti gialli sono quelli di Cambiaso e Mancini: il difensore della Roma ha già quattro gialli all’attivo, uno per l’esterno della Juve punito anche con un rosso. Il jolly bianconero se la dovrà poi vedere proprio con Wesley, un cliente scomodissimo soprattutto se in giornata.

Wesley e Kalulu ammoniti plus si trovano a quota 13,72 su Goldbet.

Cambiaso e Mancini ammoniti plus a quota 11,21 su Goldbet.