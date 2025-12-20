I pronostici di sabato 20 dicembre: Serie A, Premier League, Bundesliga e Liga

I pronostici di sabato 20 dicembre, in campo Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga, Eredivisie e altri campionati

Nella settimana in cui le prime tre della classifica (Inter, Milan e Napoli) sono impegnate nella Final Four di Supercoppa Italiana a Riad in Arabia Saudita, Juventus e Roma – attardate rispetto a nerazzurri, rossoneri e partenopei – hanno l’opportunità di rosicchiare qualche punto in uno scontro diretto che promette scintille. Sfida mai banale quella tra la Signora e la Lupa, in questo momento rispettivamente quinta e quarta, con i capitolini avanti di quattro lunghezze. Mai banale soprattutto per Luciano Spalletti, che sulla sponda giallorossa del Tevere – sia nel bene che nel male – ha lasciato dei ricordi indelebili.

Da un mese e mezzo l’ex ct della nazionale italiana è al timone della Juventus, arruolato dal club dopo l’esonero di Igor Tudor. Non si può parlare di “guarigione piena”, visto che i bianconeri non sembrano aver risolto tutti i loro problemi, ma qualche miglioramento comincia ad essere tangibile. Da quando c’è Spalletti la Signora ha incassato solamente una sconfitta (2-1 a Napoli), unico passo falso nelle ultime sei partite. Le restanti cinque, infatti, la Juventus le ha vinte tutte.

Juventus favorita a giudicare dalle quote dei bookmaker, ma sembrano esserci i presupposti per una sfida molto tattica e tutt’altro che spettacolare, sulla falsariga degli ultimi precedenti. Negli ultimi sei confronti tra bianconeri e giallorossi, infatti, non sono mai stati segnati più di due gol.

I pronostici sulle altre partite

Nel primo pomeriggio del sabato di Bundesliga, campionato che si prepara ad andare in “letargo” per la pausa natalizia (in Germania dopo questo turno si tornerà a giocare a gennaio), non sarà impegnata nessuna delle squadre che al momento occupano i primi quattro posti della classifica. Non mancano però le sfide interessanti, ad esempio lo scontro diretto tra Stoccarda ed Hoffenheim, rispettivamente sesta e quinta, divise da un solo punto.

Lo Stoccarda è reduce da due vittorie altisonanti tra Europa League e campionato, in cui ha realizzato otto gol complessivi. Prima il 4-1 contro il Maccabi Tel Aviv e poi la goleada rifilata al Werder Brema in trasferta. Un doppio successo molto importante per gli uomini di Sebastian Hoeness in una prima parte di stagione che non ha visto gli Svevi brillare in termini di continuità. L’Hoffenheim invece è stato più costante rispetto ai biancorossi e lo confermano le sei vittorie nelle ultime otto giornate, che hanno proiettato la squadra di Christian Ilzer in zona Europa. Grande equilibrio come nello scorso campionato – finì 1-1 sia all’andata che al ritorno – in una partita che dovrebbe pure regalare qualche emozione.

