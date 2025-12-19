Pronostico Lipsia-Bayer Leverkusen: questa è una certezza assoluta

Lipsia-Bayer Leverkusen è una partita valida per la quindicesima giornata di Bundesliga e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Ventinove punti il Lipsia e secondo posto in classifica; ventisei il Bayer Leverkusen e quarto posto in classifica. In mezzo c’è il Borussia Dortmund mentre il Bayern Monaco ha già fatto il vuoto. La Bundesliga è cosa, sempre, dei bavaresi. Qui invece ci si gioca la piazza d’onore e anche i posti nella prossima Champions League.

Hanno iniziato benissimo i padroni di casa che, quest’anno, non hanno nessuna coppa da disputare in mezzo alla settimana e quindi hanno la possibilità di preparare al meglio le partite. Una squadra nuova rispetto a quella che abbiamo visto lo scorso anno, nuovissima, con giocatori che hanno “fame” quella che è mancata per tutta la passata annata. Invece ha iniziato male il Bayer, cambiando allenatore dopo pochissime giornate, e trovando comunque nuovamente quella continuità che serviva per risalire la classifica. Parliamoci chiaro: questa, oggettivamente, è una partita aperta a qualsiasi risultato. Possono vincere tutti. Ma andando a vedere i numeri che accompagnano queste due squadre, è evidente che una situazione sicura ci sia.

Ventinove solo i gol messi a segno dal Lipsia, più di due a partita; 30 quelli del Leverkusen, media simile. E anche dietro si balla (16 e 19 presi). Quindi, è evidente, che visto anche il livello tecnico sicuramente rivolto verso l’alto di queste due squadre, il GOL è un segno praticamente quasi sicuro.

Come vedere Lipsia-Bayer Leverkusen in diretta tv e streaming

La sfida Lipsia-Bayer Leverkusen è in programma sabato alle 18:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il segno “Over 2.5” è quotato a 1.47 su Goldbet, Lottomatica e 1.50 Snai. Il segno GOL invece ha un valore di 1.43 su Goldbet e Lottomatica e a 1.45 su Snai.

Il pronostico

Gli ultimi quattro incroci tra queste due formazioni hanno regalato almeno un gol per squadra e almeno tre reti complessive. Succederà così anche nel tardo pomeriggio di sabato. Occhio al pareggio, pure.

Le probabili formazioni di Lipsia-Bayer Leverkusen

LIPSIA (4-3-3): Gulacsi; Nedeljkovic, Orban, Lukeba, Raum; Schlager, Seiwald, Baumgartner; Bakayoko, Harder, Diomande.

BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1): Flekken; Quansah, Andrich, Tapsoba; Arthur, MAza, Garcia, Poku; Hofmann, Tillman; Kofane.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2