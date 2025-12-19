Pronostico Juventus-Roma, occhio ai precedenti: c’è un segno ricorrente

Juventus-Roma è una partita valida per la sedicesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Nella settimana in cui le prime tre della classifica (Inter, Milan e Napoli) sono impegnate nella Final Four di Supercoppa Italiana a Riad in Arabia Saudita, Juventus e Roma – attardate rispetto a nerazzurri, rossoneri e partenopei – hanno l’opportunità di rosicchiare qualche punto in uno scontro diretto che promette scintille. Sfida mai banale quella tra la Signora e la Lupa, in questo momento rispettivamente quinta e quarta, con i capitolini avanti di quattro lunghezze. Mai banale soprattutto per Luciano Spalletti, che sulla sponda giallorossa del Tevere – sia nel bene che nel male – ha lasciato dei ricordi indelebili.

Da un mese e mezzo l’ex ct della nazionale italiana è al timone della Juventus, arruolato dal club dopo l’esonero di Igor Tudor. Non si può parlare di “guarigione piena”, visto che i bianconeri non sembrano aver risolto tutti i loro problemi, ma qualche miglioramento comincia ad essere tangibile.

Da quando c’è Spalletti la Signora ha incassato solamente una sconfitta (2-1 a Napoli), unico passo falso nelle ultime sei partite. Le restanti cinque, infatti, la Juventus le ha vinte tutte, compreso lo scontro diretto di domenica scorsa contro il Bologna al “Dall’Ara”, probabilmente la miglior prestazione stagionale di Locatelli e compagni, che l’hanno spuntata grazie ad un gol di Cabal (0-1), giocatore che sta trovando sempre più spazio da quando è rientrato dopo un lungo infortunio. Nel capoluogo emiliano la Juventus ha fatto registrare il terzo clean sheet in quattro partite, musica per le orecchie del tecnico toscano che sta provando a sistemare una difesa che prima veniva perforata con eccessiva frequenza.

Da questo punto di vista la Roma sta facendo invece un vero e proprio capolavoro: la squadra di Gian Piero Gasperini continua ad essere la miglior difesa del torneo (a malapena 8 gol subiti) e lunedì scorso contro il Como ha collezionato l’ennesimo clean sheet stagionale, battendo 1-0 i temibili lariani grazie al gol decisivo del brasiliano Wesley (1-0). La difesa ermetica sta compensando le difficoltà di un attacco che, per ora, non è all’altezza di una squadra che ambisce a lottare per lo scudetto: nessuno ha realizzato meno reti della Roma tra le prime 10 dell’attuale classifica (16, come l’Udinese).

A Torino Gasperini non potrà contare sul difensore ivoriano N’Dicka, impegnato in Coppa d’Africa: al suo posto toccherà a Celik. Sulle fasce Wesley e Rensch, mentre in attacco Ferguson è in vantaggio su Dybala e Dovbyk. Dall’altro lato, Spalletti medita di regalare qualche minuto al rientrante Bremer, davanti invece Openda dovrebbe essere preferito a David. Assente Koopmeiners, squalificato.

Come vedere Juventus-Roma in diretta tv e in streaming

Juventus-Roma è in programma sabato alle 20:45 all’Allianz Stadium di Torino e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Juventus-Roma anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Juventus favorita a giudicare dalle quote dei bookmaker, ma sembrano esserci i presupposti per una sfida molto tattica e tutt’altro che spettacolare, sulla falsariga degli ultimi precedenti. Negli ultimi sei confronti tra bianconeri e giallorossi, infatti, non sono mai stati segnati più di due gol. Il segno “under 2,5” potrebbe dare soddisfazioni anche stavolta, alla luce degli straordinari numeri difensivi della squadra di Gasperini. Stuzzica anche il “Multigol 1-2”.

Le probabili formazioni di Juventus-Roma

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Cabal; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conçeicao, Yildiz; Openda.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Hermoso; Wesley, Cristante, Koné, Rensch; Soulé, Pellegrini; Ferguson.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1