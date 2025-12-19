Pronostici Serie B 20 dicembre: la capolista può allungare

Serie B, è un sabato ricco di sfide interessanti: il Frosinone capolista può approfittare del momento difficile dello Spezia per consolidare il primato. La nostra multipla.

Nonostante fosse partito in sordina, a fari spenti, il Frosinone di Massimiliano Alvini a tre giornate dal giro di boa della Serie B 2025-26 è primo in classifica, a +sul Monza secondo. Da metà ottobre in poi nessuno ha fatto meglio in cadetteria. I ciociari sono imbattuti ormai da due mesi. E contro il Pescara, una settimana fa, hanno fatto registrare la quarta vittoria consecutiva.

Alvini ha trovato il modo di far brillare il Frosinone in fase di possesso palla. I giallazzurri hanno il miglior attacco per distacco (31 reti in 16 giornate) sfruttando quella che è una vera e propria cooperativa del gol. Basti pensare che il cannoniere della squadra è un centrocampista, Koutsoupias, autore di ben 6 reti.

La striscia vincente della capolista potrebbe allungarsi nel match casalingo con lo Spezia, una squadra partita con obiettivi ambiziosi dopo aver sfiorato il ritorno in Serie A lo scorso giugno ma ben presto ritrovatasi a lottare per non retrocedere. Roberto Donadoni, subentrato a Luca D’Angelo, sta facendo il possibile per risollevare le sorti dei liguri ma contro il Modena è arrivata l’ottava sconfitta stagionale: un passo indietro rispetto alle due sfide precedenti (vittorie nei derby con Sampdoria ed Entella) che non ha permesso ai bianchi di abbandonare la zona rossa. Lo Spezia, terzultimo, potrebbe dover attendere ancora per allontanarsi dai bassifondi: contro un Frosinone così lanciato sarà complicatissimo evitare la sconfitta.

Insieme ai ciociari, un’altra squadra che sta infilando vittorie su vittorie è il Palermo. Da un paio di settimane i rosanero sono i lontani parenti di quelli dei primi mesi di campionato: grazie ai tre successi di fila con Carrarese, Empoli e Sampdoria gli uomini di Pippo Inzaghi si sono portati a -2 dal secondo posto. Sarebbe un errore madornale fermarsi di nuovo: contro un Avellino incostante, che ha incassato tre sconfitte nelle ultime cinque giornate (gli irpini hanno collezionato un solo clean sheet da metà ottobre) i tre punti sembrano essere alla portata dei siciliani.

Le previsioni sulle altre partite

La Juve Stabia è l’unica squadra ancora imbattuta davanti al proprio pubblico ed è sesta per rendimento interno: l’ultima vittima dei campani è stato l’Empoli, battuto 2-0 a Castellammare. Fuori casa perà le Vespe zoppicano e al “Manuzzi” contro il Cesena, attualmente la terza forza del campionato, faranno fatica ad evitare la sconfitta. I romagnoli, peraltro, nel loro stadio hanno vinto le ultime quattro.

L’altra sfida da attenzionare è quella tra Modena e Venezia, rispettivamente quinta e sesta a quota 29 punti. Gli emiliani hanno perso quota dopo essere rimasti in vetta a lungo ma una settimana fa sono tornati a vincere grazie al 2-0 contro lo Spezia. Non sarà semplice, tuttavia, tenere a bada un Venezia in crescita (quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque) che ha appena piegato 2-0 il Monza nello scontro diretto con una prova d’autorità.

A proposito dei brianzoli, la squadra di Paolo Bianco sembra aver dimenticato all’improvviso come si vince ed è scivolata al secondo posto, a -3 dal Frosinone. Contro la Carrarese probabilmente invertirà la tendeza ma la porta biancorossa potrebbe non restare inviolata per la quarta partita di fila. Chiudiamo con il match tra Padova e Sampdoria: i blucerchiati sono ancora penultimi ed in Veneto vanno disperatamente a caccia di punti per interrompere la serie negativa in trasferta, dove finora non hanno mai vinto.

Serie B: possibili vincenti

Cesena o pareggio (in Cesena-Juve Stabia)

Frosinone (in Frosinone-Spezia)

Sampdoria o pareggio (in Padova-Sampdoria)

Le partite da almeno due gol complessivi

Monza-Carrarese

Avellino-Palermo

Serie B: la partita da almeno un gol per parte

Modena-Venezia

La partita da meno di tre gol complessivi

Cesena-Juve Stabia

Comparazione quote

La vittoria del Frosinone è quotata a 1.87 su Goldbet e Lottomatica e a 1.90 su Snai. Il segno “Under 2.5” in Cesena-Juve Stabia è quotato invece a 1.55 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

