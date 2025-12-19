Pronostici Juventus-Roma: marcatore e tiri in porta

Juventus-Roma, i pronostici del match: dal marcatore ai possibili tiratori, ecco tutte le dritte

Crocevia di nevralgica importanza della sedicesima giornata di Serie A, la sfida dell’Allianz Stadium tra Juventus e Roma si preannuncia assolutamente scintillante. Due squadre in salute e pronti a duellare per i piani nobilissimi della classifica, i bianconeri e i giallorossi dovrebbero dar vita ad un match molto tirato.

Le occasioni e i gol non dovrebbero di certo mancare. In tal senso, c’è un profilo su tutti che intriga particolarmente: è quello di Kenan Yildiz. Il numero 10 turco con classe e qualità si sta letteralmente prendendo la squadra sulle spalle: in posizione molto più centrale, l’attaccante bianconero chiamerà agli straordinari Celik.

Abituato a far saltare il banco da un momento all’altro, l’esterno offensivo della Juventus avrà la grande chance di entrare con forza in mezzo al campo per dare fuoco alle polveri. Spesso decisivo in questo genere di partite, Yildiz non dovrebbe steccare l’appuntamento con il gol.

Juventus-Roma, i pronostici del match: dal marcatore ai tiratori

Un altro jolly che si candida a ricoprire un ruolo decisivo nel match è Francisco Conceicao. L’ex Porto ha scagliato complessivamente 25 tiri, sei dei quali indirizzati nello specchio: il lusitano è in grado di sgusciare da un momento all’altro per creare i presupposti per la superiorità numerica e centrare almeno una volta la porta avversaria.

Sul versante giallorosso – infine – risulta piuttosto difficile prescindere dalle folate e dal talento di Matias Soulé: l’argentino è un serio candidato quantomeno a scaldare i guanti di Di Gregorio così come Evan Ferguson.

Yildiz marcatore plus; Conceicao, Soulé e Ferguson Over 0,5 tiri in porta si trovano complessivamente a quota 9,67 su Goldbet.