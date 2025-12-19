I pronostici di venerdì 19 dicembre: Supercoppa Italiana, Liga, Bundesliga e Serie B

I pronostici di venerdì 19 dicembre, ci sono gli anticipi di Supercoppa Italiana, Liga, Bundesliga e Serie B più altri campionati minori

C’è una debuttante assoluta nella seconda semifinale della Supercoppa Italiana. Parliamo del Bologna, detentore della Coppa Italia: i felsinei avevano già vinto in passato questo trofeo ma nel 1974 (anno dell’ultima Coppa Italia conquistata dal club emiliano) la Supercoppa non esisteva ancora.

In ogni caso, la presenza dei rossoblù in questa Final Four testimonia il salto di qualità che la società ha fatto ormai da tre stagioni a questa parte, con Vincenzo Italiano che ha addirittura migliorato i risultati del predecessore Thiago Motta (condottiero della prima storica qualificazione alla Champions League), consentendo al Bologna di mettere addirittura in bacheca un trofeo. Un evento impensabile fino a qualche anno fa.

Gli emiliani a Riad affronteranno l’Inter, qualificata alla Final Four in virtù del secondo posto nello scorso campionato di Serie A dietro ai campioni d’Italia del Napoli. I nerazzurri hanno preso parte ad entrambe le edizioni della Supercoppa con il nuovo format (quattro squadre invece di due). Nel 2024 trionfarono nella finale contro il Napoli, lo scorso gennaio invece furono clamorosamente rimontati dal Milan nella finalissima dopo essere andati in vantaggio di due gol.

Bologna e Inter non si sono ancora affrontate in questo campionato, ma i nerazzurri hanno spesso faticato negli ultimi precedenti coi felsinei (una sola vittoria nelle ultime sei), compresa la sconfitta per 1-0 dello scorso aprile che ha contribuito a far perdere lo scudetto alla squadra guidata all’epoca da Simone Inzaghi. Probabile un match più equilibrato di quanto previsto dalle quote dei bookmaker in cui entrambe segneranno verosimilmente almeno una rete.

I pronostici sulle altre partite

Nell’ultimo turno il Borussia Dortmund non è riuscito ad approfittare di uno dei (rari) passi falsi del Bayern Monaco. Coi bavaresi fermati clamorosamente dal fanalino di coda Mainz, i gialloneri non sono andati al di là di un pareggio in casa del Friburgo. Il Borussia Monchengladbach è riuscito ad evitare la sconfitta una sola volta nelle ultime cinque sfide con il Borussia Dortmund, che a sua volta non perde contro i Fohlen da più di tre anni. Per rintracciare l’ultimo successo del ‘Gladbach al Signal Iduna Park, invece, bisogna tornare indietro addirittura di 11 anni. Pur essendo discontinui, i gialloneri non dovrebbero fallire l’appuntamento con i tre punti, anche perché davanti al proprio pubblico sono ancora imbattuti. Il segno “gol” è sempre uscito negli ultimi sei precedenti e questa sfida non dovrebbe fare eccezione.

Pronostici: la scelta del Veggente

• MULTIGOL 1-3 CASA + MULTIGOL 1-3 OSPITE in Bologna-Inter, Supercoppa Italiana, ore 20:00

Vincenti

BORUSSIA DORTMUND (in Borussia Dortmund-Borussia Mönchengladbach, Bundesliga, ore 20:30)

(in Borussia Dortmund-Borussia Mönchengladbach, ore 20:30) CATANZARO O PAREGGIO (in Bari-Catanzaro, Serie B, ore 20:30)

(in Bari-Catanzaro, ore 20:30) VALENCIA O PAREGGIO (in Valencia-Maiorca, Liga, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Hertha Berlino-Arminia Bielefeld , Zweite Liga, ore 18:30

, Zweite Liga, ore 18:30 FC Eindhoven-Jong AZ , Eerste Divisie, ore 20:00

, Eerste Divisie, ore 20:00 Borussia Dortmund-Borussia Mönchengladbach, Bundesliga, ore 20:30

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Paderborn-Darmstadt , Zweite Liga, ore 18:30

, Zweite Liga, ore 18:30 Bologna-Inter, Supercoppa Italiana, ore 20:00

Il “clamoroso”

• 1 + GOL in Borussia Dortmund-Borussia Mönchengladbach, Bundesliga, ore 20:30