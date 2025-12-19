I pronostici del weekend (20-21 dicembre): Serie A e campionati esteri

di

I pronostici del weekend, sedicesima giornata di campionato in Serie A, in campo anche Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1

Tornano in campo tutti i principali campionati europei: Serie A, Premier League, Bundesliga e Liga. Vittorie in arrivo per queste big: Manchester City, Real Madrid e Bayern Monaco.

I pronostici del weekend (20-21 dicembre): Serie A e campionati esteri

 

Tra le partite da almeno tre gol complessivi, dando un’occhiata alla variazione delle quote, alle statistiche e agli expected goals delle squadre in questione, occhio a Manchester City-West Ham, Heracles-Heerenveen, Real Madrid-Siviglia, Utrecht-PSV e Heidenheim-Bayern Monaco.

I pronostici sulle altre partite

Tra le sfide da almeno un gol per squadra riflettori puntati in particolare su Villarreal-Barcellona, Stoccarda-Hoffenheim, Tottenham-Liverpool, Aston Villa-Manchester United e Lipsia-Bayer Leverkusen.

Pronostici: le partite da almeno tre gol complessivi

Manchester City-West Ham, Premier League, sabato 16:00
Heracles-Heerenveen, Eredivisie, sabato 16:30
Real Madrid-Siviglia, Liga, sabato 21:00
Utrecht-PSV, Eredivisie, domenica 12:15
Heidenheim-Bayern Monaco, Bundesliga, sabato 17:30
Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

  • GOLDBET – Fino a 12050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO
  • SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO
  • LOTTOMATICA – Fino a 12050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

Le probabili squadre vincenti: i pronostici

Atletico Madrid o pareggio (in Girona-Atletico Madrid, Liga, domenica 14:00)
Manchester City (in Manchester City-West Ham, Premier League, sabato 16:00)
Real Madrid (in Real Madrid-Siviglia, Liga, sabato 21:00)
Bayern Monaco (in Bayern Monaco-Mainz, Bundesliga, domenica 17:30)
Marocco (in Marocco-Comoros, Coppa d’Africa, domenica 20:00)
Comparazione quota totale (gol + over): 33.34 GOLDBET ; 32.77 SNAI; 33.34 LOTTOMATICA

Partite da almeno un gol per squadra

Villarreal-Barcellona, Liga, sabato 16:15
Stoccarda-Hoffenheim, Bundesliga, sabato 15:30
Tottenham-Liverpool, Premier League, domenica 18:30
Aston Villa-Manchester United, Premier League, domenica 17:30
Lipsia-Bayer Leverkusen, Bundesliga, sabato 18:30
ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

 

Gestione cookie