I pronostici del weekend (20-21 dicembre): Serie A e campionati esteri

I pronostici del weekend, sedicesima giornata di campionato in Serie A, in campo anche Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1
Tornano in campo tutti i principali campionati europei: Serie A, Premier League, Bundesliga e Liga. Vittorie in arrivo per queste big: Manchester City, Real Madrid e Bayern Monaco.
Tra le partite da almeno tre gol complessivi, dando un’occhiata alla variazione delle quote, alle statistiche e agli expected goals delle squadre in questione, occhio a Manchester City-West Ham, Heracles-Heerenveen, Real Madrid-Siviglia, Utrecht-PSV e Heidenheim-Bayern Monaco.
I pronostici sulle altre partite
Tra le sfide da almeno un gol per squadra riflettori puntati in particolare su Villarreal-Barcellona, Stoccarda-Hoffenheim, Tottenham-Liverpool, Aston Villa-Manchester United e Lipsia-Bayer Leverkusen.
Pronostici: le partite da almeno tre gol complessivi
Le probabili squadre vincenti: i pronostici
• Manchester City (in Manchester City-West Ham, Premier League, sabato 16:00)
• Real Madrid (in Real Madrid-Siviglia, Liga, sabato 21:00)
• Marocco (in Marocco-Comoros, Coppa d’Africa, domenica 20:00)
Comparazione quota totale (gol + over): 33.34 GOLDBET ; 32.77 SNAI; 33.34 LOTTOMATICA
Partite da almeno un gol per squadra
• Aston Villa-Manchester United, Premier League, domenica 17:30
• Lipsia-Bayer Leverkusen, Bundesliga, sabato 18:30