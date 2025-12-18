Pronostico Valencia-Maiorca: tensione alle stelle e sorpasso in classifica

Valencia-Maiorca è una gara della diciassettesima giornata della Liga e si gioca venerdì: dove vederla, formazioni, pronostico

La sconfitta in Coppa del Re contro il Deportivo la Coruna in trasferta – formazione in lotta promozione per la Liga – ha messo in evidenza due cose. La prima: il Maiorca è una squadra che pensa solo al campionato; la seconda è che, in alcune situazioni, Muriqi e compagni non riescono a esprimersi nel migliore dei modi. Soprattutto quando il livello della tensione è alto.

Sarà molto simile il “trattamento” che gli ospiti troveranno al Mestalla nella serata di venerdì in questo anticipo della giornata numero 17 della Liga. Anche perché il match mette in palio davvero dei punti pesantissimi per la salvezza. Parliamo di due quadre che sono vicinissime alla zona rossa della classifica – soprattutto i padroni di casa – che vorrebbero cercare di passare delle feste senza troppe pressioni. Crediamo che una delle due ci riuscirà.

Il Valencia, senza dubbio, per la spinta del pubblico amico – ma anche per il passaggio del turno in Coppa del Re, a dimostrazione che potrebbe diventare un obiettivo stagionale – sente il profumo del sorpasso in classifica. I tre punti infatti permetterebbero alla squadra di casa di piazzare una rimonta clamorosa nella graduatoria della Liga e permetterebbe, pure, di uscire da una situazione complicata. Diciamo che sarà una sfida assai tattica, con poche emozioni. E anche molto nervosa, così come successo nell’ultimo scontro diretto giocato nello scorso mese di marzo.

Come vedere Valencia-Maiorca in diretta tv e streaming

La sfida Valencia-Maiorca, gara valida per la diciassettesima giornata della Liga spagnola, è in programma venerdì alle 21.

Comparazione quote

La vittoria del Valencia è quotata 1.95 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL, invece, ha un valore 1.75 su Goldbet e Lottomatica e 1.73 su Snai.

Il pronostico

L’ultima volta che queste due squadre si sono affrontante al Mestalla il match è finito uno a zero per i padroni di casa. Potrebbe venire di nuovo fuori un finale del genere. Inoltre, parlando della tensione che ci sarà, c’è da dire che sempre nella stessa partita gli ammoniti sono stati dieci. Non crediamo si possa arrivare a questo numero, ma avvicinarsi sì, eccome. E occhio pure ad un cartellino rosso.

Le probabili formazioni di Valencia-Maiorca

VALENCIA (4-3-3): Agirrezabala; Foulquier, Copete, Comert; Correia, Almeida, Pepelu, Gaya; Lopez, Duro, Rioja.

MAIORCA (4-2-3-1): Roman; Maffeo, Valjent, Raillo, Mojica; Morlanes, Mascarell; Joseph, Darder, Virgili; Muriqi.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-0