Pronostico Tottenham-Liverpool: finalmente la continuità

Tottenham-Liverpool è una partita della diciassettesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Cinque risultati utili di fila non possono passare inosservati. Questo è, fino al momento, il cammino del Liverpool che sembra aver ripreso la marcia. Sembra essere tornata almeno in parte la squadra che ha vinto tutto lo scorso anno. La vittoria di Milano contro l’Inter ha dato sicuramente una marcia in più che s’è vista nella sfida interna contro il Brighton, portata a casa senza particolari problemi.

E adesso è arrivato il momento della classica prova del 9, in trasferta sul campo del Tottenham. Una squadra a due volti gli Spurs: si alternano delle prestazioni importanti con risultati prestigiosi, a delle situazioni di difficile lettura. La legnata contro il Nottingham è una di queste. Nessuno si aspettava il tre a zero finale. Qualcosa di davvero impronosticabile e che ha causato moltissime polemiche per via di una classifica che non accenna proprio a cambiare. I londinesi sono nel limbo della Premier, con poche possibilità di rientrare in un posto Europa l’anno prossimo e che al momento farebbero anche bene a guardare quelle dietro. Non per il rischio retrocessione, ma per non finire a fare un campionato anonimo come quello dell’anno scorso.

Ma in questo momento il Liverpool appare più in forma. Ha ritrovato quella tranquillità che serviva e inoltre non ci sarà più il caso Salah, rientrato alla base ma partito per la Coppa d’Africa. Quindi niente polemiche. E questo è anche un fattore che potrebbe fare decisamente la differenza.

Il pronostico

La vittoria del Liverpool è probabile dentro un match da almeno tre reti complessive. Dopo due partite senza subire i gol la difesa dei Reds non dovrebbe ripetersi. Ma la vittoria ci pare indirizzata per tutto quello che vi abbiamo già raccontato.

Le probabili formazioni di Tottenham-Liverpool

TOTTENHAM (4-2-3-1): Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Spence; Palhinha, Gray; Kudus, Simons, Richarlison; Kolo Muani.

LIVERPOOL (4-2-3-1): Alisson; Gomez, Konate, van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Jones; Szoboslai, Mac Allister, Wirtz; Ekitike.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2