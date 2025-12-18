Pronostico Real Madrid-Siviglia: pressione Blancos

Real Madrid-Siviglia è una gara della diciassettesima giornata della Liga e si gioca sabato: dove vederla, formazioni, pronostico

Se l’è vista brutta il Real Madrid in Coppa del Re contro il Talavera: all’ultimo istante Lunin, il portiere scelto da Xabi per la Coppa, ha piazzato una parata clamorosa che ha evitato un pareggio altrettanto clamoroso. Insomma, un bel sospiro di sollievo.

Contro l’Alaves, invece, il Siviglia ha detto addio alla Coppa Nazionale. Non che fosse un obiettivo in questo caso – i pensieri degli andalusi sono tutti rivolti al campionato – però tutti si aspettavano, almeno, una squadra pronta a lottare ma così non è stato. Le energie sono state risparmiate per questo match di sabato al Bernabeu, ovviamente, anche se la sensazione, nonostante tutto, è che ci saranno pochissime possibilità per il Siviglia di uscire indenni.

Il motivo è presto spiegato: oltre al fatto che Xabi Alonso quasi ogni match si gioca la panchina visto il cammino sulle montagne russe che ha fatto fino al momento e, inoltre, ha anche la possibilità almeno per una notte di mettere un poco di pressione al Barcellona che invece sarà impegnato domenica. Tutti ingredienti questi che non possono non essere presi in considerazione per fare un pronostico della partita. E poi ci sono anche i precedenti: negli ultimi 4 scontri diretti giocati al Bernabeu il Real ha sempre vinto. Sarà la quinta volta di fila.

Come vedere Real Madrid-Siviglia in diretta tv e streaming

Il pronostico

Gara che il Real Madrid deve vincere a tutti i costi e che vincerà. Il match di sabato sera, inoltre, dovrebbe essere anche molto ricco di gol, almeno tre complessivi.

Le probabili formazioni di Real Madrid-Siviglia

REAL MADRID (4-3-1-2): Courtois; Valverde, Rudiger, Huijsen, Asencio; Guler, Tchouameni, Ceballos; Bellingham; Mbappé, Vinicius.

SIVIGLIA (5-3-2): Vlachodimos; Carmona, Cardoso, Gudelj, Castrin, Oso; Agoume, Sow, Mendy; Adams, Sanchez.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 3-1