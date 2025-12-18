Pronostico Manchester City-West Ham: Guardiola la vince così

Manchester City-West Ham è una partita della diciassettesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Sei vittorie di fila in tutte le manifestazioni ci dicono una cosa: è tornato il Manchester City di Guardiola. E adesso i Citizens fanno paura a tutti, soprattutto all’Arsenal che ha soli due punti di vantaggio in campionato e che rischia un ritorno clamoroso della truppa di Pep Guardiola. Il campionato è lungo e la stagione si deciderà dopo.

Intanto i padroni di casa hanno nel mirino la settima sinfonia, quella contro un West Ham dentro le zone rosse della classifica della Premier League. Dentro anche con un certo merito: la truppa ospite, nel corso della stagione, togliendo ovviamente di mezzo i Wolves da questa paragone, sono quelli che hanno fatto il meno di tutti. Imbarazzanti, in alcune circostanze, le prestazioni di questa squadra che, eppure, ha in rosa dei giocatori di sicura qualità. Ma quando una stagione inizia male è sempre complicato aggiustarla. Certo, c’è da dire che il West Ham, comunque, ha tutte le possibilità di salvarsi.

Ma almeno per un’altra settimana rimarrà in basso in classifica, con quelle che andrebbero nella B inglese. Le possibilità di prendere un risultato positivo sono ridotte al minimo. Se mai ce ne fossero. Ma crediamo nemmeno ce ne siano. La vittoria del City sarà sicura, è sicura. E sotto vi diciamo come potrebbe arrivare.