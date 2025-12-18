Pronostico Leeds-Crystal Palace: in trasferta sono una macchina

Leeds-Crystal Palace è una partita della diciassettesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 21: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.
Dieci punti di differenza in classifica sono importanti. Importanti anche per quella che è la graduatoria del massimo campionato inglese: il Leeds, con sedici, è nelle zone pericolanti, il Palace, con 26, invece sarebbe clamorosamente dentro l’Europa League. Ma il campionato è lunghissimo e potrebbe succedere di tutto.
C’è un dato importante, che riguarda la formazione ospite: nelle ultime cinque uscite interne il Crystal Palace è riuscito a piazzare quattro vittorie. L’unica caduta è arrivata in Europa League contro lo Strasburgo. Un segnale: quando c’è da difendere principalmente, e lasciare il pallino in mano alla squadra avversaria e colpire in ripartenza, il Palace riesce ad essere incisivo. Sarà così anche contro il Leeds?
Sì, crediamo possa succedere lo stesso. Il motivo è che i padroni di casa, nonostante possano comunque avere il compito di dover fare la partita, sotto il profilo tecnico non è che abbiano tutte queste qualità per farlo come meriterebbe la situazione. E, sbagliando qualche appoggio o qualche pallone in uscita, il Palace ne potrebbe ovviamente approfittare e colpire.
Il pronostico
Occhio al colpaccio esterno che, per le caratteristiche delle squadre che scenderanno in campo, ci può assolutamente stare. Il Palace potrebbe anche vincere senza subire nemmeno un gol.
Le probabili formazioni di Leeds-Crystal Palace
LEEDS (3-5-2): Lucas Perri; Rodon, Bijol, Struijk; Bogle, Tanaka, Ampadu, Stach, Gudmundsson; Calvert-Lewin, Okafor.
CRYSTAL PALACE (3-4-2-1): Henderson; Richards, Lacroix, Guehi; Clyne, Wharton, Kamada, Mitchell; Sarr, Pino; Mateta.