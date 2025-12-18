Pronostico Leeds-Crystal Palace: in trasferta sono una macchina

Leeds-Crystal Palace è una partita della diciassettesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 21: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Dieci punti di differenza in classifica sono importanti. Importanti anche per quella che è la graduatoria del massimo campionato inglese: il Leeds, con sedici, è nelle zone pericolanti, il Palace, con 26, invece sarebbe clamorosamente dentro l’Europa League. Ma il campionato è lunghissimo e potrebbe succedere di tutto.

C’è un dato importante, che riguarda la formazione ospite: nelle ultime cinque uscite interne il Crystal Palace è riuscito a piazzare quattro vittorie. L’unica caduta è arrivata in Europa League contro lo Strasburgo. Un segnale: quando c’è da difendere principalmente, e lasciare il pallino in mano alla squadra avversaria e colpire in ripartenza, il Palace riesce ad essere incisivo. Sarà così anche contro il Leeds?

Sì, crediamo possa succedere lo stesso. Il motivo è che i padroni di casa, nonostante possano comunque avere il compito di dover fare la partita, sotto il profilo tecnico non è che abbiano tutte queste qualità per farlo come meriterebbe la situazione. E, sbagliando qualche appoggio o qualche pallone in uscita, il Palace ne potrebbe ovviamente approfittare e colpire.