Pronostico Everton-Arsenal: stavolta salta il solito proverbio

Everton-Arsenal è una partita della diciassettesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 21: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.
Lo sapeva Arteta di non aver fatto ancora nulla. E infatti appena la sua squadra ha avuto qualche passo falso il Manchester City si è riavvicinato ed è arrivato a due punti dalla vetta. Il campionato sarà lunghissimo e sarà un testa a testa – difficile l’inserimento di altre squadre – ma per adesso, l’Arsenal, dovrebbe riuscire a tenere botta.
Molta fatica contro il Wolverhampton, ultimo in classifica e con un piede e mezzo già nella Serie B, nell’ultimo turno di campionato per i Gunners. Che sì, sanno che arrivare in fondo sarà complicato e serve vincere anche quelle partite sporche che arrivano nel corso della stagione. Così è stato nel passato fine settimana e se c’è chi la vede come una prova di debolezza dentro un momento particolare, chi conferma invece che in altri momenti storici quella partita, l’Arsenal, non l’avrebbe mai vinta. Noi optiamo per questa seconda opzione – non sempre si può dare il massimo – e quindi diamo ancora fiducia ai londinesi contro un Everton che in questo periodo è molto altalenante.
Gli ultimi due confronti tra queste due formazioni sono finiti in pareggio, ecco perché stavolta salta la classica cosa del non c’è due senza tre. L’Arsenal ha tutte le possibilità e le qualità di vincere questo match e soprattutto riprendere a non prendere gol – scusate il gioco di parole – che è stata l’arma in più fino al momento della capolista della Premier League.
Come vedere Everton-Arsenal in diretta tv e in streaming
La sfida Everton-Arsenal è in programma sabato alle 21. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.
Comparazione quote
La vittoria dell’Arsenal è quotata 1.60 su Lottomatica e GoldBet. Il segno NO GOL è quotato invece a 1.75 su GoldBet e Lottomatica e 1.73 su Snai.
Il pronostico
Mettiamolo in chiaro: non sarà semplice per l’Arsenal riuscire ad avere la meglio. Ma la truppa di Arteta, qualora riuscisse a registrare di nuovo la fase difensiva, ha tutte le carte in regola per prendersi i tre punti e rimanere da sola in vetta alla classifica. E lo farà.
Le probabili formazioni di Everton-Arsenal
EVERTON (4-2-3-1): Pickford; O’Brien, Tarkowski, Keane, Mykolenko; Garner, Gueye; Ndiaye, Dewsbury-Hall, Grealish; Barry.
ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Saliba, Hincapie, Timber; Eze, Zubimendi, Rice; Saka, Gyokeres, Martinelli.