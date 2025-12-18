Pronostico Everton-Arsenal: stavolta salta il solito proverbio

Everton-Arsenal è una partita della diciassettesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 21: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Lo sapeva Arteta di non aver fatto ancora nulla. E infatti appena la sua squadra ha avuto qualche passo falso il Manchester City si è riavvicinato ed è arrivato a due punti dalla vetta. Il campionato sarà lunghissimo e sarà un testa a testa – difficile l’inserimento di altre squadre – ma per adesso, l’Arsenal, dovrebbe riuscire a tenere botta.

Molta fatica contro il Wolverhampton, ultimo in classifica e con un piede e mezzo già nella Serie B, nell’ultimo turno di campionato per i Gunners. Che sì, sanno che arrivare in fondo sarà complicato e serve vincere anche quelle partite sporche che arrivano nel corso della stagione. Così è stato nel passato fine settimana e se c’è chi la vede come una prova di debolezza dentro un momento particolare, chi conferma invece che in altri momenti storici quella partita, l’Arsenal, non l’avrebbe mai vinta. Noi optiamo per questa seconda opzione – non sempre si può dare il massimo – e quindi diamo ancora fiducia ai londinesi contro un Everton che in questo periodo è molto altalenante.