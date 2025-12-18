Pronostico Borussia Dortmund-Borussia Monchengladbach: dal 2022 questo segno è sempre uscito

Borussia Dortmund-Borussia Monchengladbach è una partita valida per la quindicesima giornata di Bundesliga e si gioca venerdì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.
Nell’ultimo turno il Borussia Dortmund non è riuscito ad approfittare di uno dei (rari) passi falsi del Bayern Monaco. Coi bavaresi fermati clamorosamente dal fanalino di coda Mainz, i gialloneri non sono andati al di là di un pareggio in casa del Friburgo. Determinante l’espulsione di Jobe Bellingham ad inizio ripresa: il fratello d’arte ha lasciato in dieci la squadra di Niko Kovac e ad un quarto d’ora dalla fine è arrivato puntuale il pari di Holer (1-1).
Nessun punto, dunque, rosicchiato alla capolista, che dopo quattordici giornate è a +9 dal Borussia Dortmund. Con ogni probabilità, le speranze di titolo – sì, anche quest’anno – sono già svanite. E con grande anticipo: è davvero improbabile che i campioni di Germania in carica dilapidino un vantaggio simile.
Ma il mancato successo di Friburgo ha lasciato ulteriori rimpianti: vincendo il Borussia Dortmund avrebbe scavalcato il Lipsia e si sarebbe issato al secondo posto, visto che pure i Roten Bullen sono caduti a sorpresa a Berlino contro l’Union.
Prima della sosta natalizia – in Bundesliga si tornerà a giocare a gennaio – i gialloneri hanno il dovere di difendere quantomeno la terza piazza: al Signal Iduna Park arriva l’altro Borussia, che sabato scorso ha visto interrompersi una lunga striscia positiva perdendo 3-1 in casa con il Wolfsburg. Risultato abbastanza sorprendente, dal momento che il ‘Gladbach era imbattuto in campionato da ottobre e che, grazie a quattro vittorie e un pareggio in cinque partite, aveva abbandonato le zone pericolose della classifica e si era avvicinato alla parte sinistra. Resta da capire come reagiranno i Fohlen a questo ko: in attacco il tecnico Polanski dovrà fare ancora a meno del centravanti Kleindienst, fermo per un problema al ginocchio. Borussia Dortmund invece senza Bensebaini, convocato dall’Algeria per la Coppa d’Africa. In compenso Kovac ritroverà Anton e Sabitzer.
Come vedere Borussia Dortmund-Borussia Monchengladbach in diretta tv e streaming
Borussia Dortmund-Borussia Monchengladbach è in programma venerdì alle 20:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.
Il pronostico
Il Borussia Monchengladbach è riuscito ad evitare la sconfitta una sola volta nelle ultime cinque sfide con il Borussia Dortmund, che a sua volta non perde contro i Fohlen da più di tre anni. Per rintracciare l’ultimo successo del ‘Gladbach al Signal Iduna Park, invece, bisogna tornare indietro addirittura di 11 anni. Pur essendo discontinui, i gialloneri non dovrebbero fallire l’appuntamento con i tre punti, anche perché davanti al proprio pubblico sono ancora imbattuti. Il segno “gol” è sempre uscito negli ultimi sei precedenti e questa sfida non farà eccezione.
Le probabili formazioni di Borussia Dortmund-Borussia Monchengladbach
BORUSSIA DORTMUND (3-4-3): Kobel; Süle, Emre Can, Schlotterbeck; Yan Couto, Sabitzer, Nmecha, Svensson; Adeyemi, Guirassy, Brandt.
BORUSSIA MONCHENGLADBACH (3-4-2-1): Nicolas; Sander, Elvedi, Diks; Castrop, Reitz, Engelhardt, Netz; Machino, Reyna; Tabakovic.